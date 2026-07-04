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PGI की टेलीमेडिसिन सेवा बनी मरीजों का सहारा, घर बैठे मिल रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह, लाखों मरीज उठा रहे लाभ

PGI की टेलीमेडिसिन सेवा बनी मरीजों का सहारा ( ETV Bharat )