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अंगदान में फिर नंबर-1 बना PGI चंडीगढ़, लगातार तीसरे साल मिला देश का सर्वश्रेष्ठ ROTTO अवॉर्ड

नई दिल्ली में संपन्न भारतीय अंगदान दिवस समारोह में PGI चंडीगढ़ ने एक बार फिर से देश का सर्वश्रेष्ठ ROTTO अवॉर्ड हासिल किया है.

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अंगदान में फिर नंबर-1 बना PGI चंडीगढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 9:03 PM IST

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चंडीगढ़ः पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ने एक बार फिर देश में अंगदान के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका साबित की है. संस्थान के ROTTO North (रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन) को लगातार तीसरे वर्ष 'बेस्ट ROTTO' का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. इसके साथ ही पीजीआई ने इस श्रेणी में हैट्रिक पूरी कर ली है और वर्ष 2019 के बाद यह चौथी बार है जब संस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है.

परिवारों को सम्मानित किया गया: यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित डॉ. बी.आर. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में प्रदान किया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीजीआई की टीम को यह सम्मान दिया. समारोह के दौरान कई भावुक पल भी देखने को मिले. ऐसे परिवारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने प्रियजनों के निधन के बाद अंगदान का निर्णय लेकर कई मरीजों को नया जीवन दिया. एक गंभीर रूप से झुलसे मरीज को स्किन डोनेशन के जरिए नई जिंदगी मिलने जैसी उपलब्थि भी बताई गयी.

लगातार तीसरे साल मिला देश का सर्वश्रेष्ठ ROTTO अवॉर्ड (ETV Bharat)

पीजीआई अंगदान को दे रहा है बढ़ावाः ROTTO North की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी. यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अंगदान और प्रत्यारोपण गतिविधियों का समन्वय करता है. जनजागरूकता, डॉक्टरों के प्रशिक्षण और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए पीजीआई लगातार देश में अंगदान को बढ़ावा देने का काम कर रहा है. इस वर्ष ROTTO North नेटवर्क के तहत SOTTO राजस्थान को जागरूकता गतिविधियों के लिए और डीएमसी लुधियाना को उत्कृष्ट प्रत्यारोपण सेवाओं के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया.

निदेशक ने पुरस्कार ग्रहण कियाः पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने संस्थान की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया. उनके साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रो. अशोक कुमार, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रो. धीरज खुराना, एनेस्थीसिया विभाग के प्रो. हेमंत भगत, ROTTO North के नोडल अधिकारी डॉ. विजय ताडिया और मीडिया एवं IEC कंसल्टेंट सरयू डी. मद्रा भी मौजूद रहे.

क्या बोले निदेशकः प्रो. विवेक लाल ने कहा कि "यह उपलब्धि केवल पीजीआई की नहीं, बल्कि उन डोनर परिवारों की है जिन्होंने अपने कठिन समय में अंगदान का फैसला लेकर कई लोगों को नई जिंदगी दी." उन्होंने कहा कि "यह सम्मान उन डॉक्टरों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण का भी परिणाम है, जो दिन-रात अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटे रहते हैं."

उन्होंने कहा कि "ROTTO North उत्तर भारत में अंगदान की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, जनजागरूकता और संस्थागत समन्वय उपलब्ध करा रहा है। उनका कहना था कि पीजीआई का उद्देश्य केवल ट्रांसप्लांट कराना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक मजबूत और पारदर्शी अंगदान प्रणाली विकसित करना है."

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