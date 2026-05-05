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PGI चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट सारथी बना मरीजों का सहारा, 2 साल में देशभर तक पहुंचा

प्रोजेक्ट सारथी बना मरीजों का सहारा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: PGI में शुरू हुआ ‘प्रोजेक्ट सारथी’ अब धीरे-धीरे एक बड़ी पहल बन चुका है. 6 मई 2024 को शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी मदद साबित हो रहा है. आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी एच. राजेश प्रसाद भी पहुंचे. उन्होंने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि "यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मरीजों की मदद कर रहा है, बल्कि युवाओं को भी एक अच्छा मंच दे रहा है." PGI से जुड़कर वॉलंटियर्स करते हैं सेवा: शुरुआत में इसे लागू करने में कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय की पहल अब एक मजबूत सिस्टम में बदल चुकी है. आज हालात ये हैं कि भारत सरकार भी इस प्रोजेक्ट की सराहना कर चुकी है. इस प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ के स्कूलों और कॉलेजों के NSS वॉलंटियर्स जुड़कर PGI आने वाले मरीजों की मदद करते हैं, जैसे उन्हें सही जगह तक पहुंचाना, जानकारी देना और जरूरी मार्गदर्शन करना है.