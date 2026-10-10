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मिट्टी से आकृतियां बनाएं, तनाव को कहें अलविदा, चंडीगढ़ PGI के विशेषज्ञ ने बताया आर्ट थेरेपी का महत्व

चंडीगढ़: इन दिनों काम का बढ़ता दबाव, अकेलापन और मोबाइल-डिजिटल तकनीक पर बढ़ती निर्भरता लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है. ऐसे में तनाव कम करने और मन को सुकून देने के लिए कला से जुड़ी गतिविधियां मददगार हो सकती हैं. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने PGI के सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉ. स्वप्नजीत साहू से बातचीत की.

आर्ट थेरेपी दिलाएगी राहत: डॉ. स्वप्नजीत साहू ने कहा कि, "मिट्टी से आकृतियां बनाना, पॉटरी, पेंटिंग, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सहायक भूमिका निभा सकती हैं. इन गतिविधियों से व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने और रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय का विराम लेने का अवसर मिलता है."

"कला में ध्यान लगाने से कुछ लोगों को मानसिक सुकून मिल सकता है. इससे एकाग्रता बढ़ाने और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, आर्ट थेरेपी को मानसिक बीमारियों के इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए." -डॉ. स्वप्नजीत साहू, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, PGI

डिप्रेशन और एंग्जायटी में मिल सकती है मदद: डॉ. स्वप्नजीत साहू ने आगे कहा कि, "आर्ट थेरेपी पर हुए शोधों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और ट्रॉमा से जूझ रहे लोगों के लिए संभावित लाभ सामने आए हैं. खासकर उन लोगों के लिए रचनात्मक गतिविधियां उपयोगी हो सकती हैं, जिन्हें भावनात्मक तनाव या परेशान करने वाली यादों का सामना करना पड़ता है."

सिर्फ दवाइयां नहीं, थेरेपी भी अहम: डॉ. साहू ने बताया कि, "मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार में दवाइयों के साथ काउंसलिंग और अन्य थेरेपी भी महत्वपूर्ण होती हैं. स्कल्पचरिंग और पॉटरी आर्ट थेरेपी के अंतर्गत आती हैं. मिट्टी को आकार देना या रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को उकेरना व्यक्ति को किसी रचनात्मक काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है. इससे भावनाओं की अभिव्यक्ति और दिनचर्या में दोबारा सक्रिय होने की प्रक्रिया को सहारा मिल सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है."

डिमेंशिया के मरीजों के लिए संगीत भी उपयोगी: मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में संगीत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. इस बारे में डॉ. साहू ने बताया कि, "डिमेंशिया से पीड़ित लोगों और डिप्रेशन का सामना कर रहे बुजुर्गों के लिए परिचित संगीत उपयोगी साबित हो सकता है. पुराने और पसंदीदा गाने सुनने से कुछ लोगों को पुरानी यादें ताजा करने तथा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिल सकती है. संगीत जैसी गतिविधियां कुछ लोगों में बेचैनी और चिड़चिड़ापन कम करने में भी सहायक हो सकती हैं. इसके अलावा, नृत्य और थिएटर जैसी गतिविधियां लोगों को सक्रिय रखने तथा सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने में मदद कर सकती हैं."

मिट्टी से आकृतियां बनाएं, तनाव को कहें अलविदा (ETV Bharat)

रोजाना एक घंटा निकालें, पसंद की कला से जुड़ें: डिजिटल स्क्रीन पर बढ़ते समय के बीच रचनात्मक गतिविधियों के लिए अलग से समय निकालना फायदेमंद हो सकता है. इसे लेकर डॉ. साहू ने कहा कि, "मिट्टी से आकृतियां बनाना और मंडला आर्ट जैसी गतिविधियां ध्यान केंद्रित करने तथा तनाव कम करने में मदद कर सकती हैं. लोग अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार रोजाना करीब एक घंटा कला से जुड़ी गतिविधियों के लिए निकाल सकते हैं. व्यस्त दिनचर्या वाले लोग सप्ताहांत में दो से तीन घंटे की कार्यशालाओं में भी भाग ले सकते हैं. चंडीगढ़ में ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं की कार्यशालाएं इसके लिए विकल्प हो सकती हैं."

मिट्टी से आकृतियां बनाना, (ETV Bharat)

अकेलेपन और परीक्षा के तनाव में भी सहायक: PGI के सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉ. स्वप्नजीत साहू ने आगे कहा कि, "दूसरे शहरों में पढ़ाई या नौकरी करने वाले लोगों को परिवार से दूर रहने, अकेलेपन और काम के दबाव के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में पेंटिंग, पॉटरी या अपनी पसंद की किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि के लिए समय निकालना मानसिक रूप से आरामदायक हो सकता है. कला में समय बिताने से पढ़ाई और काम के बीच एक स्वस्थ विराम मिलता है. यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार गतिविधि चुने और उस पर अनावश्यक दबाव महसूस न करे."

रोजाना एक घंटा निकालें, पसंद की कला से जुड़ें (ETV Bharat)

लगातार लक्षण हों तो विशेषज्ञ से लें सलाह: डॉ. साहू ने आगे कहा कि, "मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में कला के साथ व्यायाम और अन्य स्वस्थ आदतों को भी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. रचनात्मक गतिविधियां लोगों को सक्रिय रखने, रुचियों को बढ़ावा देने और सामाजिक संपर्क बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं. हालांकि, यदि डिप्रेशन, एंग्जायटी या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण लगातार बने रहते हैं और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है. आर्ट थेरेपी को जरूरत के अनुसार पेशेवर उपचार और काउंसलिंग के साथ अपनाया जा सकता है."

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