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पीजीआई चंडीगढ़ ने फिर लहराया परचम, देश के टॉप मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में मिला तीसरा स्थान

पीजीआई चंडीगढ़ की बड़ी उपलब्धि ( ETV Bharat )

चंडीगढ़- पीजीआई चंडीगढ़ ने हेल्थ सेक्टर में एक बार फिर अपना परचम लहराया है. पीजीआई चंडीगढ़ ने देश के टॉप मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में तीसरा स्थान हासिल किया है. THE WEEK–HANSA के 2026 सर्वेक्षण रिपोर्ट में उसे यह स्थान मिला है. नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ समिट में संस्थान को इसके लिए सम्मानित किया गया.