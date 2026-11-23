पीजीआई चंडीगढ़ ने फिर लहराया परचम, देश के टॉप मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में मिला तीसरा स्थान
Achievements of PGI Chandigarh: पीजीआई चंडीगढ़ ने देश के टॉप थ्री मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में तीसरा स्थान हासिल किया है.
Published : November 23, 2026 at 10:20 AM IST
चंडीगढ़- पीजीआई चंडीगढ़ ने हेल्थ सेक्टर में एक बार फिर अपना परचम लहराया है. पीजीआई चंडीगढ़ ने देश के टॉप मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में तीसरा स्थान हासिल किया है. THE WEEK–HANSA के 2026 सर्वेक्षण रिपोर्ट में उसे यह स्थान मिला है. नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ समिट में संस्थान को इसके लिए सम्मानित किया गया.
टॉप मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में शामिल: पीजीआई चंडीगढ़ ने देश के सर्वश्रेष्ठ मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है. THE WEEK–HANSA रिसर्च सर्वेक्षण 2026 में मिली इस रैंकिंग से संस्थान की चिकित्सा सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब पीजीआई में चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं.
PGI चंडीगढ़ को मिला सम्मान: इस शानदार उपलब्धि के लिए 22 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित THE WEEK हेल्थ समिट 2026 में पीजीआई को सम्मानित किया गया. स्थान की ओर से चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से सम्मान प्राप्त किया. इस वर्ष समिट की थीम ‘India Heals | India Innovates’ थी. पीजीआई की यह रैंकिंग उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक तकनीक और शोध आधारित उपचार व्यवस्था को मिली पहचान के तौर पर देखी जा रही है. संस्थान लंबे समय से उत्तर भारत के प्रमुख रेफरल केंद्रों में शामिल है.यहां कई गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों से भी मरीज भेजे जाते हैं.
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डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक की मेहनत को पहचान: इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ डॉक्टरों की भूमिका नहीं, बल्कि नर्सिंग स्टाफ, शोधकर्ताओं, तकनीकी टीमों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों का योगदान भी अहम रहा है. संस्थान में मरीजों को इलाज देने के साथ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर भी लगातार काम किया जाता है. विभिन्न विशेषज्ञ विभागों और उन्नत जांच एवं उपचार सुविधाओं के जरिए मरीजों को एक ही संस्थान में कई तरह की चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं. सम्मान मिलने पर संस्थान के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है.
स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने पर जोर: पीजीआई चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार, नई तकनीक अपनाने और विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है. संस्थान की कार्यप्रणाली में किफायती इलाज, मरीजों की सुरक्षा और मानवीय देखभाल को भी प्राथमिकता दी जाती है.
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