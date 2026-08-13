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सीकर में PGDCA एग्जाम में सामूहिक नकल पकड़ी, 20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त, परीक्षा निरस्त

विश्वविद्यालय ने मामले की गंभीरता के चलते संबंधित परीक्षा केंद्र के खिलाफ निलंबन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त
20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 11:42 AM IST

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सीकर : जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की विजिलेंस टीम ने परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले का खुलासा किया है. मंगलवार 11 अगस्त को टीम ने सीकर स्थित विश्वभारती कॉलेज में अचानक निरीक्षण किया. यहां PGDCA परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थियों के समूह में नकल करने का मामला सामने आया. कार्रवाई के दौरान करीब 20 विद्यार्थियों से नकल में इस्तेमाल की गई सामग्री जब्त की गई. इसके बाद संबंधित परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है.

कुलपति प्रो. मदनमोहन झा ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है. परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषी पाए जाने वाले परीक्षा केंद्रों और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्र के तीन कमरों में कुल 72 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे. विजिलेंस टीम के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई विद्यार्थी एक-दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं से नकल कर रहे थे. टीम में शास्त्री कोसलेंद्रदास और डॉ. देवेंद्र कुमार शामिल थे. टीम ने मौके से नकल से जुड़ी सामग्री जब्त की. साथ ही घटना की वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग समेत अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए. इन सभी साक्ष्यों को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को सौंप दिया गया है.

PGDCA परीक्षा को निरस्त किया : कुलपति प्रो. मदनमोहन झा के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभुकुमार झा ने विश्वभारती कॉलेज में आयोजित संबंधित PGDCA परीक्षा को निरस्त कर दिया है. वहीं, विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते ने दूसरी पारी की परीक्षा की भी निगरानी की और उसे सुरक्षित तरीके से कराया. विजिलेंस टीम की रिपोर्ट और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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