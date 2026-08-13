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सीकर में PGDCA एग्जाम में सामूहिक नकल पकड़ी, 20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त, परीक्षा निरस्त

20 छात्रों से नकल सामग्री जब्त ( फाइल फोटो )