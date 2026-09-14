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उत्तराखंड में पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना जारी, बोले- एक लाख रुपए हो स्टाइपेंड

देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. पहले एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने धरना दिया. अब पीजी रेजिडेंट डॉक्टर भी अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं. हालांकि, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की मांग पूरी होने के बाद उनका धरना खत्म हो चुका है, लेकिन पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना जारी है. डॉक्टरों का कहना है कि उनका स्टाइपेंड लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है. जबकि, पड़ोसी राज्यों में उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा स्टाइपेंड दिया जा रहा है.

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से लंबित: पीजी रेजिडेंट्स डॉक्टरों के प्रतिनिधि डॉ. आकाश चौहान ने बताया कि एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने 7 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था. जबकि, 8 सितंबर से पीजी रेजिडेंट्स भी आंदोलन में शामिल हो गए. उनका कहना है कि अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में पीजी रेजिडेंट्स की अहम भूमिका रहती है. इसके बावजूद स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से लंबित है.

डॉ. आकाश चौहान ने कहा कि स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल समेत संबंधित अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के समक्ष पिछले पांच-छह महीने से लगातार मांग रखी जा रही थी. एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी नहीं बढ़ाई है. ऐसे में अब पीजी रेजिडेंट्स की मांग पर भी सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि आंदोलन के आठवें दिन भी काफी संख्या में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर बैठे हैं. पीजी रेजिडेंसी तीन साल की होती है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के रेजिडेंट शामिल होते हैं. तृतीय वर्ष के कुछ रेजिडेंट परीक्षा के कारण धरनास्थल पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है.