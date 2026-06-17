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CCSU में आज से पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यूजी के पंजीकरण की बढ़ाई गई तारीख़

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पीजी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी यूपी के मेरठ समेत 6 जिलों में फैले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालय में आज से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परास्नातक (पीजी) और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

ऐसे में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आज से शुरुआत हो गई है. बता दें कि काफी समय से स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे. अब इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.

इसी के साथ 17 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक फिलहाल पंजीकरण का अवसर दिया गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि स्टूडेंट CCSU की वेबसाइट पर जाकर अपनी रुचि के मुताबिक पंजीकरण कर सकते हैं.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.