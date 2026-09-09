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गुरुग्राम में पैसे के विवाद में PG संचालक की हत्या, वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी सेवानिवृत फौजी गिरफ्तार

पीजी संचालक की हत्या के आरोप में 9 सितंबर को आरोपी अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया.

Hemant Kaushik Murder
अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 5:17 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 6:02 PM IST

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गुरुग्रामः सेक्टर-14 इलाके में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 40 वर्षीय अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी निवासी गांव बामला, जिला भिवानी के रूप में हुई है. पैसों के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद मौत पर जा रुका.

हेमंत कौशिक की फौजी ने की थी हत्याः दरअसल बीती शाम गुरुग्राम के आचार्यपुरी में हेमंत कौशिक को अमरजीत ने गोली मारी. जिसके बाद पुलिस टीम पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया. वहीं मृतक के दोस्त ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हेमंत और अमरजीत के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते कल हेमंत के घर अमरजीत पहुचा और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई. बहस के दौरान अमरजीत ने अपनी पिस्टल निकालकर हेमंत के माथे में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया.

अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी गिरफ्तार (ETV Bharat)

6.5 लाख रुपये उधार से जुड़ा है मामलाः मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सेक्टर-14 और अपराध शाखा मानेसर की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने वारदात के अगले ही दिन 9 सितंबर को आरोपी अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2024 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ था. आरोपी और मृतक की पहचान एक कॉमन दोस्त के माध्यम से हुई थी. गुरुग्राम के एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि "बताया कि वर्ष 2021 में हेमंत ने अमरजीत से करीब 6.5 लाख रुपये उधार लिए थे. वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है."

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Last Updated : September 9, 2026 at 6:02 PM IST

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