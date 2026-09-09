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गुरुग्राम में पैसे के विवाद में PG संचालक की हत्या, वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी सेवानिवृत फौजी गिरफ्तार

गुरुग्रामः सेक्टर-14 इलाके में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 40 वर्षीय अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी निवासी गांव बामला, जिला भिवानी के रूप में हुई है. पैसों के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद मौत पर जा रुका.

हेमंत कौशिक की फौजी ने की थी हत्याः दरअसल बीती शाम गुरुग्राम के आचार्यपुरी में हेमंत कौशिक को अमरजीत ने गोली मारी. जिसके बाद पुलिस टीम पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया. वहीं मृतक के दोस्त ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हेमंत और अमरजीत के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते कल हेमंत के घर अमरजीत पहुचा और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई. बहस के दौरान अमरजीत ने अपनी पिस्टल निकालकर हेमंत के माथे में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया.