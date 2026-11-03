पीजी मेडिकल काउंसलिंग में सीट आरक्षण पर आपत्ति, इनसर्विस उम्मीदवारों को अलॉटमेंट का मामला, सरकार व संचालक तलब
पीजी मेडिकल काउंसलिंग की पहली काउंसलिंग के बाद जारी मेरिट लिस्ट पर बवाल, इन सर्विस उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी का मानन पर भी आपत्ति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
जबलपुर : पीजी मेडिकल काउंसलिंग की पहली मेरिट लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में तीस प्रतिशत से अधिक इन सर्विस उम्मीदवारों का पीजी मेडिकल काउंसलिंग में चयन किए जाने को चुनौती दी गई है. इस याचिका में कहा गया है कि इन सर्विस उम्मीदवारों को ओपन केटेगरी में दाखिला दिया जा रहा है.
पीजी मेडिकल काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट पर बवाल
भोपाल निवासी डॉ जान्हवर बतरा व डॉक्टर एस सिंह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि संचालक मेडिकल एजुकेशन की ओर से पीजी मेडिकल काउंसलिंग की पहली सूची जारी की दी गई है. वर्तमान में छात्रों के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन का कार्य जारी है. वहीं, पीजी प्रथम चरण की काउंसलिंग 10 नवम्बर तक जारी रहेगी. याचिका में कहा गया था कि प्रथम काउंसलिंग के लिए जारी मेरिट सूची में इन सर्विस उम्मीदरों को बड़ी संख्या में रखा गया है और उन्हें अच्छे विभाग आवंटित किए गए हैं.
सर्विस उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी का क्यों माना?
याचिका में आगे कहा गया कि नियमानुसार इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 30 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं. सर्विस उम्मीदवार के तौर पर एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को ओपन केटेगरी का छात्र मानते हुए मेरिट सूची में रखा गया है, जो गलत है और इससे आरक्षण 30 प्रतिशत से ऊपर जा रहा है.
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राज्य सरकार व मेडिकल एजुकेशन संचालक को नोटिस
वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, '' इन सर्विस उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी का छात्र नहीं माना जा सकता.'' वहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विशाल जैन की युगलपीठ ने याचिका ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में राज्य सरकार व संचालक मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी करते हुए दो दिनों में जवाब पेष करने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 5 नवम्बर को निर्धारित की गई है.