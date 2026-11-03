ETV Bharat / state

पीजी मेडिकल काउंसलिंग में सीट आरक्षण पर आपत्ति, इनसर्विस उम्मीदवारों को अलॉटमेंट का मामला, सरकार व संचालक तलब

पीजी मेडिकल काउंसलिंग में सीट आरक्षण पर आपत्ति ( Etv Bharat )

जबलपुर : पीजी मेडिकल काउंसलिंग की पहली मेरिट लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में तीस प्रतिशत से अधिक इन सर्विस उम्मीदवारों का पीजी मेडिकल काउंसलिंग में चयन किए जाने को चुनौती दी गई है. इस याचिका में कहा गया है कि इन सर्विस उम्मीदवारों को ओपन केटेगरी में दाखिला दिया जा रहा है.

पीजी मेडिकल काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट पर बवाल भोपाल निवासी डॉ जान्हवर बतरा व डॉक्टर एस सिंह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि संचालक मेडिकल एजुकेशन की ओर से पीजी मेडिकल काउंसलिंग की पहली सूची जारी की दी गई है. वर्तमान में छात्रों के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन का कार्य जारी है. वहीं, पीजी प्रथम चरण की काउंसलिंग 10 नवम्बर तक जारी रहेगी. याचिका में कहा गया था कि प्रथम काउंसलिंग के लिए जारी मेरिट सूची में इन सर्विस उम्मीदरों को बड़ी संख्या में रखा गया है और उन्हें अच्छे विभाग आवंटित किए गए हैं.