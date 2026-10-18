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PGI चंडीगढ़ और AIIMS दिल्ली से पीजी डॉक्टरों को बड़ी राहत, बिना लिखित परीक्षा, इंटरव्यू मिलेगी नियुक्ति

PGI चंडीगढ़ और AIIMS दिल्ली से पीजी डॉक्टरों को राहत ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. अब पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से पीजी डॉक्टरों को बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति मिलेगी. इन्हें सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

PGI और AIIMS दिल्ली से पीजी डॉक्टरों को बड़ी राहत प्रदेश में सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के मुताबिक, इन डॉक्टरों की नियुक्ति एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त मेरिट के आधार पर की जाएगी. इसके लिए लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा.