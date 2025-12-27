ETV Bharat / state

CCSU में आज से साइबर क्राइम एंड लॉ कोर्स के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन, जानिए खासियत

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने नए सत्र के लिए डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ को डिजाइन किया है. माना जा रहा है कि इसकी काफी डिमांड और जरूरत है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज से पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ में प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकारे जाएंगे. इच्छुक स्टूडेंट इस कोर्स को विश्वविद्यालय से संबद्ध (University affiliated) महाविद्यालयों से कर सकते हैं.

कितनी सीटें होंगी: विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि नए सत्र की शुरुआत हो रही है. कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं वो तमाम जानकारी स्टूडेंट्स को वेबसाइट पर मिल जाएगी.



ऐसे करिए आवेदन: डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जो भी युवा इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं, वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.ccsuniversity.ac.in/ पर लॉग इन कर सकते हैं. इच्छुक युवाओं या छात्रों को सत्र 2025-26 में जाकर क्लिक करना है. वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी. क्लिक करने के बाद डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा. इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं. आज पंजीकरण का पहला दिन है, जबकि 4 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि है.



