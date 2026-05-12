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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी एडमिशन शुरू, जानिए कैसे करें आवेदन

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. छात्र प्रवेश फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट mgkvpadmission.samarth.edu.in/index.php/site/login पर जाकर आवेदन कर सकते है.

वहीं, काशी विद्यापीठ परिसर और सम्बद्ध महाविद्यालयों के बी.एड. (प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर, एम.एड, द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर) के जिन विद्यार्थियों की प्रायोगिक, मौखिक परीक्षा कतिपय कारणों से छूट गई है, उनकी छूटी हुई परीक्षा 19 मई को शिक्षाशास्त्र विभाग में आयोजित किया जाएगा है. विभागाध्यक्ष प्रो. रमाकांत सिंह ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक विभाग में सुबह 10:30 होगा.



इसके अलावा दर्शनशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर दर्शनशास्त्र (मेजर) की योग प्रयोगात्मक परीक्षा 16 मई को दोपहर 12:30 बजे आयोजित है.

वहीं, बी.ए. षष्ठ सेमेस्टर दर्शनशास्त्र (मेजर) की रिसर्च प्रोजेक्ट मौखिकी एवं प्रयोगात्मक परीक्षा 20 मई को एवं योग प्रयोगात्मक परीक्षा 27 मई को दोपहर 12:30 बजे दर्शन शास्त्र विभाग में होगी.



काशी विद्यापीठ में एल-एल.बी. सिक्स सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा 15 मई को आयोजित होगी. विभागाध्यक्ष प्रो. रंजन कुमार ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 बजे से विभाग में सम्पन्न होगी. इस दौरान विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण फाइल के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में उनकी मौखिकी परीक्षा सम्भव नहीं हो पाएगी.