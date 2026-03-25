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मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह, इंदौर से देवास तक पेट्रोल पंपों पर महाजाम, सरकार बोली पर्याप्त स्टॉक मौजूद

अफवाह फैलते ही फुल टैंक कराने पहुंचे लोग, एमपी में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल और देवास से चेतन योगी की रिपोर्ट

Petrol Shortage Rumours in MP
इंदौर से देवास तक पेट्रोल पंपों पर महाजाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:05 AM IST

5 Min Read
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इंदौर/देवास : देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत के बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के स्टॉक में कमी की अफवाह का असर देखने मिला. अफवाह के चलते इंदौर से देवास तक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई. सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, जिसमें पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुकने की अफवाह फैलाई गई, फिर क्या था देखते ही देखते इंदौर शहर से लेकर देवास तक सभी पेट्रोल पंपों पर फुल टैंक कराने वालों का मजमा लग गया. वहीं, उज्जैन से भी इसी तरह की खबरें सामने आई हैं.

पेट्रोले पंपों पर फुल टैंक कराने की होड़

इस अफवाह को इस लिए भी हवा मिली क्योंकि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के चलते देश की गैस सप्लाई में कमी आई है. इसी वजह सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जल्द ही या तो पेट्रोल महंगा होने वाला है या फिर सिलेंडर की तरह कई-कई दिनों बाद मिलेगा. अफवाह फैलते ही ज्यादातर लोग बिना इसकी जांच पड़ताल किए पेट्रोल पंपों पर फुल टैंक पेट्रोल भरवाने पहुंच गए, जिससे अधिकांश पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस बात की सूचना जब जिला उपभोक्ता अधिकारी को लगी तो उन्होंने भी पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर मैदान संभाला.

इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल और देवास से चेतन योगी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की कोई कमी नहींं

जिला आपूर्ति अधिकारी एमएल मारू ने बताया, '' इंदौर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति की जा रही है.'' उन्होंने बताया कि जिले के डिपो में भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जहां से लगातार डीलर्स को सप्लाई की जा रही है. ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है.

INDORE DEWAS PETROL SHORTAGE
पेट्रोले पंपों पर फुल टैंक कराने की होड़ (Etv Bharat)

अफवाहों पर ध्यान न दें

जिला आपूर्ति अधिाकरी ने आमजन से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से घबराहट में ईंधन का संग्रह न करें. जिले में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है. अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

अफवाह से जरूरी हो सकती है पेट्रोल पंपों पर कमी

दरअसल, अफवाह फैलने से लोग बेवजह अपने वाहनों में फुल टैंक कराने पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं. इससे पेट्रोल-पंपों का लिमिटिडे स्टॉक जरूर समय से पहले खत्म हो सकता है. इससे अफवाहों को और हवा मिल सकती है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध को लेकर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ लोग इस समस्या का फायदा उठा सकते हैं और अफवाहें फैला सकते हैं, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है.

PETROL SHORTAGE RUMOURS
देवास कलेक्टर बोले- पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की कोई कमी नहींं (Etv Bharat)

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देवास में भी रहा ऐसा ही हाल

इंदौर की तरह देवास में भी पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाहों के बीच शाम होते ही शहर के 10 से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल,डीजल मिलना बंद हो गया. इन पंपों पर पेट्रोल,डीजल नहीं होने के बोर्ड तक लग गए.वहीं शहर के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर हजारों की संख्या में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की भीड़ लग गई. लोगों द्वारा घबराहट में फुल टैंक कराने के चलते कई पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गए और इससे अफवाह को और हवा मिलती चली गई, जिसके बाद कलेक्टर ने मोर्चा संभाला.

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देवास जिले के पीपलरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत चौबाराधीरा गांव में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण केन और कुप्पियां लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए.
ईंधन पहले लेने की होड़ में लोगों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों के बीच लात-घूंसे तक चलने लगे.

देवास कलेक्टर बोले अफवाहों पर ध्यान न दें

देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने ETV BHARAT के माध्यम से आम जतना से अपील करते हुए कहा, '' जिले में डीज़ल, पेट्रोल व गैस की पर्याप्त उपलब्धता है. कृपया पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाहों पर ध्यान न दें. हमारे पड़ोसी जिले इंदौर, उज्जैन में भी ऐसी कोई समस्या नहीं है. ये महज एक अफवाह है. मेरे द्वारा स्वयं इसे लेकर समीक्षा की गई है और कहीं भी पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं है. कुछ पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, जिनकी सप्लाई फिर शुरू हो गई है. नागरिकों से अपील है कि पैनिक न करें वरना समस्या खड़ी हो सकती है. घबराहट में अनावश्यक खरीददारी करने की आवश्यकता नहीं है.''

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