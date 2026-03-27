ETV Bharat / state

लोग टंकी फुल करा रहे, खपत बढ़ी, भोपाल में क्यों बढ़ गया पेट्रोल-डीजल का दबाव?

बता दें कि पेट्रोल पंप संचालकों की मुश्किल उस समय और बढ़ गई जब तेल कंपनियों ने अचानक क्रेडिट सुविधा बंद कर दी. पहले पेट्रोल पंप संचालकों को 8 से 10 दिनों की उधारी पर पेट्रोल-डीजल मिल जाता था. जिससे वे सप्लाई और भुगतान के बीच संतुलन बना लेते थे. लेकिन अब अग्रिम भुगतान के आधार पर ही ईंधन मिल रहा है. दूसरी ओर सरकारी विभागों और कई उपभोक्ताओं से भुगतान समय पर नहीं मिलता. ऐसे में पंप संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है और कुछ जगहों पर ईंधन की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है.

मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के अनुसार इन दिनों पेट्रोल और डीजल की खपत में अचानक तेजी आई है. भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भीड़ अपेक्षाकृत कम दिख रही है, लेकिन खपत करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है. उनका कहना है कि लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं. कई लोग गाड़ियों की टंकियां पूरी तरह भरवा रहे हैं या अतिरिक्त ईंधन भी स्टॉक कर रहे हैं. इसी वजह से पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ रहा है और सप्लाई की गति तेज करनी पड़ रही है.

स्थिति यह है कि जहां सामान्य दिनों में सप्लाई और मांग संतुलित रहती थी, वहीं अब बढ़ती खपत और सप्लाई व्यवस्था में बदलाव के कारण कई पेट्रोल पंपों पर दबाव महसूस किया जा रहा है. हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों और वितरण व्यवस्था में बदलाव के कारण हालात असामान्य हो गए हैं.

भोपाल: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का असर अब भोपाल के पेट्रोल पंपों पर भी दिखाई देने लगा है. लोग एहतियात के तौर पर अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करा रहे हैं, जिससे ईंधन की खपत अचानक बढ़ गई है.

पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठाया है. डीलरों का कहना है कि बिना स्पष्ट कारण क्रेडिट सुविधा खत्म करने से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है. साथ ही कई सरकारी विभागों के बकाया भुगतान समय पर नहीं मिलने से समस्या और गंभीर हो रही है. जिला प्रशासन और राज्य स्तर के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है. अधिकारियों का कहना है कि तेल कंपनियों और संबंधित विभागों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.

सरकार की सख्ती के बाद आंशिक राहत

पिछले तीन दिनों से तेल कंपनियों ने पंप संचालकों की पांच दिन की क्रेडिट लिमिट पूरी तरह बंद कर दी थी. इसके कारण पंपों को नगद भुगतान के आधार पर ही सप्लाई मिल रही थी. गुरुवार को सरकार की सख्ती के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने तीन दिन की क्रेडिट लिमिट फिर से शुरू कर दी है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पंपों पर स्टॉक की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी.

प्रीमियम पेट्रोल की सप्लाई पर ज्यादा जोर

डीलरों का आरोप है कि तेल कंपनियां सामान्य पेट्रोल की तुलना में प्रीमियम पेट्रोल की सप्लाई पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. प्रीमियम पेट्रोल में कंपनियों का मार्जिन ज्यादा होता है, इसलिए उसकी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है. भोपाल में सामान्य पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल करीब 116 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. माना जा रहा है कि कंपनियां उच्च मार्जिन वाले उत्पादों के जरिए अपने परिचालन घाटे की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं.

राजधानी में प्रतिदिन इतनी खपत

बता दें कि भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप संचालित हैं. यहां प्रतिदिन करीब 12 लाख लीटर से अधिक डीजल और 9 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल की बिक्री होती है. शहर में 16 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 11 लाख दोपहिया और लगभग पांच लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं. ऐसे में थोड़ी सी घबराहट भी खपत को तेजी से बढ़ा देती है.

लोग एहतियात के तौर पर भरवा रहे पेट्रोल

न्यू मार्केट स्थित नानके पेट्रोल पंप के मैनेजर राजेश मिश्रा का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है. लेकिन एहतियात के तौर पर लोग ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं. वहीं वाहन चालक अमित मलिक का कहना है कि बाजार में पेट्रोल की कमी की चर्चा सुनने में आ रही है, इसलिए वे गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं. एक अन्य वाहन चालक पुष्कर राजपूत के अनुसार आज के समय में वाहन लोगों की जरूरत बन चुके हैं. ऐसे में कहीं गैस की तरह पेट्रोल की समस्या न हो जाए, इसलिए लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं.