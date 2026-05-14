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ईंधन संकट की आहट: शहर से गांव तक पेट्रोल पंपों पर कटौती, फुल टैंक पर रोक, लोगों में बढ़ी चिंता

ईटीवी भारत की टीम जब एक पेट्रोल पंप पहुंची तो वहां “नो स्टॉक” का बोर्ड लगा मिला. पेट्रोल पंप संचालक प्रशांत बिंद्रा ने बताया कि फिलहाल स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है और नई गाड़ी मंगवाई गई है. उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी थी. उनके मुताबिक आपूर्ति में बाधा आने के कारण यह परेशानी खड़ी हुई है. उन्होंने कहा, हम भी लगातार कंपनी से संपर्क में हैं. जैसे ही सप्लाई पहुंचेगी, सामान्य तरीके से वितरण शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल ग्राहकों को असुविधा हो रही है, लेकिन स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है.

शहर के प्रमुख इलाकों में स्थिति को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ती दिखी. कई वाहन चालक पेट्रोल पंप से निराश लौटते नजर आए. कुछ जगहों पर दोपहिया वाहनों को सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा था, जबकि चारपहिया वाहनों के लिए साफ तौर पर बोर्ड लगाया गया था कि फुल टैंक सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

रांची: ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहर के पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं. पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ईटीवी भारत की टीम ने शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का जायजा लिया. पड़ताल में सामने आया कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद मिले, जबकि कई जगहों पर “पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं है” के नोटिस बोर्ड लगे हुए थे. कुछ पेट्रोल पंपों पर चारपहिया वाहनों में फुल टैंक ईंधन देने पर भी रोक लगा दी गई है.

शहर के अलग-अलग इलाकों में लोगों से बातचीत करने पर यह भी सामने आया कि कई उपभोक्ता अब पैनिक मोड में आने लगे हैं. लोगों को डर है कि यदि जल्द स्थिति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है. कुछ लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं. एक वाहन चालक ने कहा, “शहर के कई पेट्रोल पंपों की हालत एक जैसी है. कहीं पेट्रोल नहीं है तो कहीं सीमित मात्रा में मिल रहा है. इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)

वहीं कुछ लोगों ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को भी इस संकट से जोड़कर देखा. उनका कहना है कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है. लोगों का मानना है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, भारत में भी आपूर्ति व्यवस्था सुधर जाएगी. हालांकि फिलहाल आम लोगों के लिए स्थिति चिंता बढ़ाने वाली बनी हुई है.

पेट्रोल और डीजल आपूर्ति को लेकर कुछ समस्याएं- एसडीओ

मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने एसडीओ कुमार रजत से भी बातचीत की. उन्होंने स्वीकार किया कि पेट्रोल और डीजल आपूर्ति को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है. एसडीओ ने कहा कि तेल कंपनियों, आउटलेट संचालकों, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके.

उन्होंने कहा, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. कुछ तकनीकी और सप्लाई संबंधी परेशानियां आई हैं, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और जल्द स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम चल रहा है.

पेट्रोल के लिए लगी लंबी कतार (ETV Bharat)

हालांकि प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद शहर में ईंधन संकट की चर्चा तेज है. लोग अब इस इंतजार में हैं कि कब पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य होगी और उन्हें बिना रोक-टोक ईंधन मिल सकेगा. फिलहाल शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पेट्रोल-डीजल की सीमित उपलब्धता ने आम जनजीवन और परिवहन व्यवस्था दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है.

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