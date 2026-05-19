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मध्य एशिया में संकट का असर: जोधपुर में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हुई आधी, सूखने लगे हैं पंप

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 फीसदी पंप ड्राई, तीनों कंपनियों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित, मौखिक निर्देश पर हो रही राशनिंग.

Undeclared Cuts at Petrol Pumps in Jodhpur
जोधपुर में पेट्रोल पंपों पर अघोषित कटौती (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 5:12 PM IST

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जोधपुर: मध्य एशिया में संकट का असर अब यहां भी नजर आने लगा है. खास तौर से पेट्रोल-डीजल की कमी सामने आने लगी या यूं कहें कि कंपनियों ने अघोषित कटौती चालू कर दी. इसके चलते पेट्रोल पंप पर सप्लाई घटा दी गई हैं. इस कमी के चलते शहरी व ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप ड्राइ होने लगे हैं. शहर से ज्यादा इसका बड़ा असर ग्रामीण इलाकों के पंपों पर दिख रहा है. जिले में लगभग 500 पंप में से 200 पंपों पर पेट्रोल-डीजल का संकट है. खास तौर से जोधपुर एवं फलौदी के समीप पंपों पर किल्लत हो रही है. ऐसे हालात की शुरुआत जोधपुर शहर में होने लगी है. जोधपुर शहर व आसपास करीब 80 पेट्रोल पंप हैं. सोमवार को एक दर्जन पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया था. मंगलवार सुबह सप्लाई आने पर पंप शुरू हुए. शहर में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र, बासनी, शिकारगढ़, देवनगर क्षेत्र, डीजल शेड क्षेत्र, बोरानाडा, माता का थान एवं पाल रोड के पंपों पर देर शाम या रात को संकट दिखा.

9500 किलोलीटर से आधी हुई सप्लाई: राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष गोपाल सिंह रुदिया ने बताया कि सोमवार को शहर में करीब 9-10 पेट्रोल पंप सूख गए. ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40 प्रतिशत पेट्रोल पंप पूरी तरह सूख चुके हैं. सालावास स्थित टर्मिनल से पहले प्रतिदिन 9500 किलोलीटर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति होती थी. इसके लिए प्रतिदिन 700 से 800 टैंकर निकलते थे, लेकिन आपूर्ति घटने से अब 300 से 400 टैंकर पेट्रो उत्पादों से भरकर निकल रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में ज्यादा परेशानी है. इसी तरह से राज्य के सरहदी जिलों में किल्लत हुई है. कंपनियां चाहकर और डीलर पेमेंट एडवांस देकर भी सप्लाई नहीं ले पा रहे हैं. इस टर्मिनल से जोधपुर संभाग के अलावा इंडियन ऑयल के बीकानेर जिले के लिए भी आपूर्ति यहीं से हा रही है.

पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष गोपाल सिंह बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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राशनिंग के मौखिक निर्देश:रुदिया ने बताया कि कंपनियों ने डीलर को मौखिक रूप से पेट्रोल-डीजल की राशनिंग लागू की है. इसके तहत एक व्यक्ति को 50 लीटर से अधिक पेट्रोल व 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाए, जबकि हालात ऐसे हैं कि संकट के बाद डिमांड बढ़ गई. एचपीसीएल, बीपीएल व इंडियन ऑयल कंपनियां प्रयास कर रही है कि कहीं कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए. इसके चलते यह राशनिंग की जा रही है, जबकि दूसरी ओर डीजल की मांग ज्यादा हो गई. हर कोई कार, ट्रक सहित अन्य वाहनों की टंकी पूरी भरवा रहा है.

एक पर खत्म तो असर सब पर: पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जितना मांग रहे हैं, उससे आधी आपूर्ति हो रही है. सप्लाई समय पर नहीं हो रही है. यही कारण है कि शहर में किसी एक इलाके में पंप ड्राई हो जाता है तो कुछ देर बाद ही आसपास के दो तीन पंप भी ड्राई हो रहे हैं. लोग नजदीक के पंपों की ओर जाते हैं. ड्राई होने की जानकारी मिलने के बाद अचानक लोगों की संख्या बढ़ जाती है. सभी पंपों को सीमित मात्रा में ही आपूर्ति हो रही है. कंपनी से जितना मांग रहे हैं, उससे आधा भी समय पर नहीं मिल रहा.

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PETROL PUMPS STARTING TO RUN DRY
CRISIS DEEPENS IN RURAL AREAS
40 PERCENTAGE PUMPS DRY IN RURAL
RATIONING BASED ON ORAL INSTRUCTION
UNDECLARED CUTS AT PETROL PUMPS

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