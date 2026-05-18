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भीलवाड़ा में तीन घंटे पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल पंप मालिकों पर टिप्पणी से नाराजगी

भीलवाड़ा में तीन घंटे के लिए बंद एक पंप ( ETV Bharat Bhilwara )