भीलवाड़ा में तीन घंटे पेट्रोल पंप बंद, पेट्रोल पंप मालिकों पर टिप्पणी से नाराजगी
डीलर्स एसोसिएशन ने एक दिन पहले जांच एवं कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर पंप संचालकों पर अभद्र टिप्पणियों से नाराज होकर कामकाज बंद रखा
Published : May 18, 2026 at 2:17 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के आव्हान पर जिले में सोमवार को तीन घंटे पेट्रोल पंप बंद रखे गए. पेट्रोल पंप संचालकों ने सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक काम बंद रखकर विरोध दर्ज कराया. इस दौरान पेट्रो उत्पादों की बिक्री बंद रही. डीलर्स एसोसिएशन ने एक दिन पहले जांच एवं कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर पंप संचालकों पर अभद्र टिप्पणियों से नाराज होकर काम बंद रखा. पंप संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अशोक मूंदड़ा ने बताया कि जिले के कुछ पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया था. इसमें जानबूझ कर निरीक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए 5 लीटर माप की जांच के दौरान 30 मिली कम बताया गया जबकि निरीक्षणकर्ता की ओर से 21 से 30 मिलीलीटर की जांच की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया. मशीन में यदि 21 मिली की गणना की जानी है तो मीटर पर सीधे 30 मिली दर्शाई जाएगी. इसका अर्थ यह नहीं है कि 30 मिली कम पाया गया. विधिक माप विज्ञान की ओर से 5 लीटर में 25 मिली का अंतर +/- अनुज्ञेय सीमा में है. इस पर निरीक्षण दल ने उचित टिप्पणी नहीं की.
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आवश्यक सेवा बेअसर: बंद से पहले मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अब रोज रात 9 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे. आवश्यक सेवा जैसे एंबुलेंस, फायरब्रिगेड, सरकारी वाहनों के लिए डीजल और पैट्रोल उपलब्ध रहेगा.उपभोक्ता विभाग ने पेट्रोल पंपों के औचक निरीक्षण किया. जांच दल ने ओम शांति फिलिंग स्टेशन, संतोष एचपी, श्री श्याम इंडियन ऑयल, सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन तथा जगदंबा एचपी रूपाहेली चौराहा, गुलाबपुरा-हुरड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया था. इस दौरान ओम शांति फिलिंग स्टेशन एवं संतोष एचपी फिलिंग स्टेशन पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं मिला. उस पर जुर्माना लगाया. श्री श्याम इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल नोजल से प्रति 5 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिया जाना पाया गया. 45 लीटर पेट्रोल कम दिया जाना पाया गया. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 4800 रुपए है. इस पर जुर्माना लगा. प्रकरण दर्ज व संबंधित नोजल की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई.
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