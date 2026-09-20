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'लोग डिजिटल पेमेंट से कैश पेमेंट की तरफ लौट जाएंगे' UPI के MDR चार्ज पर लोगों ने जताई चिंता

UPI ट्रांजैक्शन पर MDR को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही है, साथ ही वह अधिक भुगतान पर चिंता जता रहे हैं.

MDR चार्ज पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
MDR चार्ज पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 9:30 PM IST

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नई दिल्ली: अगर आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो आने वाले दिनों में इसका तरीका बदल सकता है. दरअसल, 15 अक्टूबर, 2026 से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होने जा रहा है. इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में भी चिंता देखने को मिल रही है. कई जगह डीलरों ने 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान को स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी है.

नई व्यवस्था के तहत सामान्य Person-to-Merchant यानी P2M UPI ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा. हालांकि पेट्रोल और फ्यूल से जुड़े भुगतान के लिए अलग फ्लैट शुल्क की व्यवस्था बताए गई है, इसलिए पेट्रोल पंप पर सामान्य 0.4 फीसदी नियम को सीधे लागू मानना सही नहीं होगा.

यूपीआई चार्ज पर लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

UPI MDR से पेट्रोल पंप पर भी चिंता: अहम बात यह है कि MDR ग्राहक से सीधे वसूला जाने वाला चार्ज नहीं है. सरकार के मुताबिक, इसका भुगतान मर्चेंट यानी कारोबारी पक्ष करेगा और इसे ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होगी. लेकिन, पेट्रोल पंप डीलर इस अतिरिक्त लागत को लेकर चिंता जता रहे हैं.

UPI MDR की लिमिट को दस हजार करने की मांग: दिल्ली में पेट्रोल पंप मैनेजर जय राम यादव ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट के बदलाव में नए नियम को लेके हम स्पष्ट करते है कि हम ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद तो नहीं कर सकते, पर कहीं न कहीं इसका असर पेट्रोल पंप पर पड़ेगा. हम किसी को मना नहीं कर सकते कि हम आपसे यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे. लोगों को अभी इसके बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं है. मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पैसे काटने की जो लिमिट है, उसे बढ़ा कर कम से कम पांच से दस हजार कर देना चाहिए.

कैश में करेंगे पेमेंट: मोहम्मद अतीक कैब ड्राइवर इन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है ये गलत है क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं जो ऑनलाइन पेमेंट न करता हो ओर हर आदमी ऑनलाइन ही पैसे करता चाहे वो दस रुपए हो. किसी के पास इतना कैश होता भी नहीं, सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. लोग जाहिर सी बात है यूपीआई लेने से मन करेंगे जो कि बहुत गलत है. वहीं एक अन्य व्यक्ति राकेश ने कहा कि वैसे तो सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट पर चार्ज ले रहीं है. ऐसा हुआ तो हम फिर आगे से कैश में ही पेमेंट करेंगे. बता दें कि, नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों के लिए UPI पर सीधे चार्ज लगने की बात नहीं है. 15 अक्टूबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था के बाद यह साफ होगा कि दिल्ली समेत अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल पंप संचालक बड़े UPI भुगतान को किस तरह स्वीकार करते हैं.

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