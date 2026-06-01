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करनाल में पेट्रोल पंप बना रणभूमि, 8-10 युवकों ने किया हमला, CCTV में पूरी वारदात कैद

गाड़ी में पेट्रोल भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप विवाद के बाद 8-10 युवकों ने पंप के कर्मचारियों हमला कर दिया.

Attack On Petrol Pump
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हमलावर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 8:30 PM IST

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करनाल: जिले में एक खराब नोट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. पेट्रोल भरवाने आए कुछ युवकों ने पहले कर्मचारियों से बहस की और फिर अपने साथियों को बुलाकर पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया. लाठी-डंडों से किए गए इस हमले में दो कर्मचारी घायल हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गुरु नानक पेट्रोल पंप का है मामलाः घटना करनाल के गुरु नानक पेट्रोल पंप की है. देर रात दो युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे. पेट्रोल डलवाने के बाद उन्होंने भुगतान किया, लेकिन कर्मचारियों के अनुसार दिए गए पैसों में एक नोट खराब था. कर्मचारियों ने नोट बदलने का आग्रह किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कुछ देर तक बहस चलती रही और बाद में युवक वहां से चले गए.

करनाल में पेट्रोल पंप बना रणभूमि (ETV Bharat)

लाठी-डंडों से की गई मारपीट: कर्मचारियों को लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही युवक अपने 8 से 10 साथियों के साथ वापस लौटे. आरोप है कि आते ही उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला कर दिया. लाठी-डंडों से की गई मारपीट से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि हमलावर लगातार हमला करते रहे.

Petrol Pump Turns Battlefield
गुरु नानक पेट्रोल पंप (ETV Bharat)

दो कर्मचारी घायल: इस हमले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी रामू और रामकुमार घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

Petrol Pump Turns Battlefield
करनाल में पेट्रोल पंप पर हमला (ETV Bharat)

CCTV बना सबसे बड़ा गवाह: हमलावरों की पूरी करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में कई युवक कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब यही वीडियो पुलिस जांच का अहम आधार बना हुआ है और आरोपियों की पहचान के लिए फुटेज को खंगाला जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई जारी: सिटी थाना पुलिस ने पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि "सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है तथा जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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खराब नोट पर विवाद
PETROL PUMP TURNS BATTLEFIELD

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