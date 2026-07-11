बिना नंबरी बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा नकाबपोश, पैसे मांगने पर सेल्समैन पर किया फायर, देखें वीडियो...
गंभीर घायल सेल्समैन का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी. घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
Published : July 11, 2026 at 2:50 PM IST
अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद सेल्समैन को पैसे मांगना भारी पड़ गया. पैसे मांगने पर युवक ने जेब से कट्टा निकालकर सेल्समैन पर फायरिंग कर दी. इस घटना में सेल्समैन सचिन गंभीर घायल हो गया. मौका देखकर नकाबपोश युवक फरार हो गया. पेट्रोल पंप संचालक ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची. पंप संचालक घायल सेल्समैन को अलवर जिला अस्पताल ले गया, जहांं इलाज जारी है.
एडिशनल एसपी शहर डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक की ओर से सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि पंप पर फायरिंग हुई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में नाकाबंदी कराई. एक युवक को डिटेन किया है. उससे पूछताछ की जा रही है. गंभीर घायल सेल्समैन का इलाज अलवर अस्पताल में जारी है.
पढ़ें: भरतपुर हत्याकांड के शूटर गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली
पैसे मांगने पर आनाकानी की: पेट्रोल पंप संचालक अमन ने बताया कि शनिवार को उनके पंप पर नकाबपोश युवक बिना नंबर की बाइक लेकर पेट्रोल डलवाने पहुंचा. सेल्समैन ने नकाबपोश की बाइक में पेट्रोल डालने के बाद पैसे मांगे. इस पर युवक आनाकानी करने लगा. सेल्समैन ने जब तेज आवाज में युवक से पैसे मांगे, तो उसने जेब से कट्टा निकाला एवं सेल्समैन सचिन पर फायरिंग कर दी.
छाती के पास लगी गोली: पंप मालिक ने बताया कि सेल्समैन को छाती के पास गोली लगी. फायरिंग के बाद नकाबपोश बाइक लेकर फरार हो गया. पंप के अन्य सेल्समैन की मदद से गंभीर घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल ले गए. पेट्रोल पंप संचालक अमन ने बताया कि घटना की सूचना सदर पुलिस को दी. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची. मुआयना किया. घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
पढ़ें:राजाखेड़ा में तीन जगह फायरिंग करने वाले दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, दबिश के दौरान टीले से गिरकर हुए घायल