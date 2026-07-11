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बिना नंबरी बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा नकाबपोश, पैसे मांगने पर सेल्समैन पर किया फायर, देखें वीडियो...

नकाबपोश युवक से पेट्रोल के पैसे मांगता सेल्समैन ( Source: CCTV footage )