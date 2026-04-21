अलीगढ़ में पेट्रोल पंप संचालक के पिता की हत्या, परिचित घर से बुलाकर ले गया था, निर्माणाधीन मकान में मिला शव
पुलिस ने आरोपी कन्हैया के दो भाइयों को हिरासत में लिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 10:34 PM IST
अलीगढ़ : थाना क्वार्सी क्षेत्र के चिलकौरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पेट्रोल पंप संचालक के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को एक निर्माणाधीन मकान में छिपा दिया गया. पुलिस ने मामले में आरोपी के दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. आरोपी फरार है.
मृतक की पहचान निरोत्तम सिंह के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि उनको एक पुराना परिचित कन्हैया घर से अपने साथ लेकर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटे. काफी तलाश के बाद उनका शव धोरा माफी क्षेत्र में स्थित कन्हैया के निर्माणाधीन मकान में मिला.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया, शव को छुपाने की कोशिश की गई थी, ताकि घटना का खुलासा न हो सके. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर ही मामला क्लियर होगा.
मौके पर एसपी सिटी, सीओ सर्वम सिंह और थाना प्रभारी भी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं. मौके से एक चाकू भी मिला है.
पुलिस ने मामले में आरोपी के दो भाइयों को हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है. क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, जिसमें पुरानी रंजिश, लेन-देन और व्यक्तिगत संबंधों की भी जांच शामिल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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