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अलीगढ़ में पेट्रोल पंप संचालक के पिता की हत्या, परिचित घर से बुलाकर ले गया था, निर्माणाधीन मकान में मिला शव

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; ETV Bharat )