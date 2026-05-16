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जगदलपुर में पेट्रोल-पंप मैनेजर से मारपीट, लिमिट से ज्यादा मांगने पर हुई बहस, युवक ने साथियों के साथ पीटा

लिमिट से ज्यादा मांगने पर हुई बहस, लोगों ने मैनेजर से की मारपीट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: पेट्रोल डीजल संकट के बीच पेट्रोल पंप में मारपीट का मामला बस्तर से सामने आया है. यहां पेट्रोल पंप में नियम विरुद्ध तरीके से तय की गई लिमिट से नाराज कुछ लोगों ने मैनेजर को पीट दिया. कथित तौर पर पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल प्रति व्यक्ति को देने के लिए पेट्रोल पंप संचालक ने नियम तय कर रखा है. और इसी के चलते बाइक को 200 का पेट्रोल दिया जा रहा है.

नशे में पहुंचा युवक, नियम से नाराजगी

शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि वे जगदलपुर के एयरपोर्ट के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं. सभी को पेट्रोल मिल सके इसके लिए पेट्रोल आने पर पंप संचालक ने नियम बनाया. इसके तहत प्रति व्यक्ति को केवल 200 रुपए का ही पेट्रोल दिया जाएगा. शनिवार की सुबह एक युवक नशे की हालत में पहुंचा और 200 से अधिक रुपये के पेट्रोल की डिमांड करने लगा.

कोतवाली थाने में पेट्रोल पंप संचालकों ने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैनेजर से हुई बहस, फिर साथियों के साथ मारपीट

युवक को समझाने पर फ्यूल मैनेजेर के साथ उसकी बहस हो गई. कुछ देर बाद युवक अपने करीब 8-10 साथियों के साथ वापस पेट्रोल पंप पहुंचा और सब ने मिलकर मैनेजर के साथ मारपीट की. मारपीट के बाद पम्प को बंद किया गया है.

थाने में की गई शिकायत

इस घटना के बाद कोतवाली थाने में पेट्रोल पंप संचालकों ने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया. साथ ही मांग की गई कि पेट्रोल पम्पों में पुलिस बल की तैनाती रहे. जिससे कोई घटना न घटे. वहीं कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि शिकायत पत्र लेकर कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मारपीट के घटना में शामिल रहे 4 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अन्य लोगों की तलाश जारी है.