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बरेली: सड़क हादसे में पेट्रोल पंप कर्मी की मौत, वाहन की तलाशी में जुटी पुलिस

बरेली: ड्यूटी से घर लौट रहा पेट्रोल पंप कर्मी सर्वेश कुमार की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.

जानकारी के अनुसार, बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव बहादुर निवासी सर्वेश कुमार पेट्रोल पंप से काम करके बाइक से घर लौट रहा था, तभी फतेहगंज पश्चिमी और शंका पुल के बीच हाइवे पर एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को जानकारी दी.



घटना की सुचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, तब तक सर्वेश की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी. इसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, वहीं गांव में भी शोक का माहौल है. मृतक अपने पीछे पत्नी वर्षा और दो बेटियों को छोड़ गया है, मृतक के परिजन रविंद्र ने बताया कि मृतक उनका भांजा था, वह ड्यूटी से घर वापस लौट रहा था तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.



इस संबंध में पुलिस अधिकारी प्रयागराज चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी वाहन का पता लगाया जा सके.