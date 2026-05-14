राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की सीमित सप्लाई से डीलर्स की चिंता बढ़ी, कई पंप ड्राई होने की स्थिति में
राजस्थान में ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति और मात्रा निर्धारित करने के मौखिक निर्देशों से पेट्रोल पंप डीलर्स चिंतित हैं.
Published : May 14, 2026 at 10:46 PM IST
जयपुर: प्रदेश में ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों को डिपो से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति कम करने और उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में ईंधन देने के मौखिक निर्देशों से पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता बढ़ गई है. डीलर्स का कहना है कि कंपनियों के इस निर्णय से न केवल उनके संचालन पर असर पड़ रहा है, बल्कि पेट्रोल पंपों पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है.
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने बताया कि विभिन्न ऑयल कंपनियों ने अलग-अलग सीमा तय की है. इंडियन ऑयल ने एक उपभोक्ता को अधिकतम 50 हजार रुपये तक डीजल और 5 हजार रुपये तक पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं, जबकि भारत पेट्रोलियम ने 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा तय की है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी इसी के आसपास की सीमा रखी है. एसोसिएशन का कहना है कि तय सीमा से अधिक ईंधन देने पर पंप की बिक्री तक बंद करने की धमकी दी जा रही है, जबकि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है.
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पंप ड्राई होने की स्थिति: डीलर्स का कहना है कि इस व्यवस्था से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के साथ विवाद बढ़ सकते हैं, जिससे जान-माल के नुकसान की आशंका है. साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन डिपो से कम आपूर्ति के कारण कई पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं. खुले बैरल में डीजल देने पर रोक से किसान, सरकारी विभाग और निर्माण कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं. डीलर्स ने सरकार से मांग की है कि स्थिति का तुरंत अध्ययन कर ऑयल कंपनियों को लिखित निर्देश जारी किए जाएं और आमजन को भी सूचित किया जाए, ताकि पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक तनाव और अव्यवस्था न फैले.