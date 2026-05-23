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हरियाणा में 10 दिन में तीसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ, कहीं लंबी लाइन तो कहीं पसरा सन्नाटा

फरीदाबाद/भिवानी: हरियाणा समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है. बीते महज 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है. 15 मई से 23 मई 2026 के बीच पेट्रोल लगभग 4 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 4 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक की चिंता बढ़ा दी है.

तीन चरणों में बढ़े दाम: सबसे पहली बड़ी बढ़ोतरी 15 मई को हुई थी, जब पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद 19 मई को फिर लगभग 90 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए. लोगों को उम्मीद थी कि अब राहत मिलेगी, लेकिन 23 मई को तेल कंपनियों ने फिर से कीमतों में इजाफा कर दिया. नई दरों के अनुसार पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया.

पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंचा: नई बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई है. भिवानी में पेट्रोल की कीमत 100.71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल करीब 93 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया. लगातार बढ़ते दामों ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं.

फरीदाबाद में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनें: फरीदाबाद में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. लोगों में इस बात का डर साफ नजर आया कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं. इसी आशंका के चलते लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं.

हरियाणा में 10 दिन में तीसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल (ETV Bharat)

बैलगाड़ी पर बाइक रखकर जताया विरोध: फरीदाबाद में बढ़ती कीमतों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी अलग-अलग तरीके से सामने आया. एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर रखकर पेट्रोल पंप पहुंच गया.लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह तेल के दाम बढ़ते रहे तो वाहन चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा.

भिवानी में पेट्रोल पंपों पर पसरा सन्नाटा: जहां फरीदाबाद में पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली. वहीं, भिवानी में इसका उल्टा असर देखने को मिला. महम गेट चौक स्थित पेट्रोल पंप पर पहले जहां वाहनों की लंबी कतारें रहती थीं, अब वहां इक्का-दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे हैं. लोग अब केवल जरूरत भर का ही तेल डलवा रहे हैं और अनावश्यक वाहन उपयोग से बच रहे हैं.