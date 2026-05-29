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पेट्रोल डीजल की आंच सब्जी फलों से किराना तक पहुंची, दाल, चावल, शक्कर सब महंगा

10% बढ़ गई रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत, ईरान-अमेरिका युद्ध से उत्पन्न वैश्विक तेल संकट का असर, दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट

DAILY KIRANA HIGH PRICES
किराना में बादाम,काजू, चावल ,दालें और शक्कर भी महंगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : ईरान-अमेरिका युद्ध से उत्पन्न हुए वैश्विक तेल संकट का असर अब भारत पर तेजी से पड़ने लगा है. बीते 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से महंगाई का असर साफ दिखने लगा है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे फल और सब्जी से लेकर किराना सामग्री तक में 7 से लेकर 10% तक की महंगाई देखी जा रही है.

व्यापारियों और उपभोक्ताओं की जेब पर असर

किराना सामग्री और फल जिसमें सेवफल, आम और केला के दामों पर महंगाई का असर सबसे अधिक पड़ा है. तो वहीं दाल, चावल से लेकर शक्कर तक के दाम बढ़ गए हैं. रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में फल सब्जी व किराना व्यापारियों पर महंगे ट्रांसपोर्ट का असर पड़ा है, जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने लगा है.

व्यापारियों ने कहा- ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ने से बढ़ रहे दाम (Etv Bharat)

किराना में बादाम, काजू, चावल, दाल महंगे

रतलाम में किराना व्यापारी महेश शर्मा ने बताया, '' बीते 15 दिनों में ही किराना सामग्री पर 5 प्रतिशत से 10% तक की वृद्धि हुई है. दालों में 5रु किलो की वृद्धि हुई है. शक्कर में 1.5 रुपए प्रति किलो, बादाम पर ₹40 प्रति किलो, काजू में ₹30 किलो की वृद्धि देखी गई है. पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाने की वजह से ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग बढ़ने लगी है. 15 दिनों में ही इसका असर किराना सामग्री पर देखने को मिल रहा है. अब उम्मीद यही की जा रही है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत कम होगी तो महंगाई पर लगाम लगेगी.''

फल और सब्जियों के दाम भी छूने लगे आसमान

किराना सामग्री ही नहीं, फल और सब्जियों पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर हुआ है. फल व सब्जी व्यापारी हर्ष सिंह ने बताया, '' फल में सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात से लाए जाने वाले आम और केला की कीमतों पर पड़ा है. दोनों में ₹10 प्रति किलो की वृद्धि हो गई है. वहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आने वाले सेवफल की कीमत भी बढ़ गई है. सेवफल की कीमत ₹300 प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है. आम ₹80 किलो से ₹150 किलो तक बिक रहे हैं, वहीं केला 45 रुपए प्रति किलो से ₹55 किलो तक बिक रहा है.''

fruit vegetable price hike due to petrol diesel prices
फलों के भी रेट बढ़ें (Etv Bharat)
वहीं, सब्जी विक्रेता राजाराम माली ने बताया, '' टमाटर, गिलकी, मिर्ची, नींबू और हरे धनिया की कीमत बढ़ गई है. 15 दिन पहले जो सब्जियां 40 से ₹50 किलो में मिल रही थीं, वहीं सब्जियां अब 60 से 80 रुपए किलो में बिक रही हैं.''

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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ने लगी है, जिसका सर्वाधिक असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें अब आसमान छूने लगी हैं. देखना होगा कि कब लोगों को इससे राहत मिलती है.

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