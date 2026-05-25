आंखें खुली नहीं और फिर इतने बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें दिल्ली में लेटेस्ट रेट्स
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि हुई है. बता दें, पिछले दस दिनों में चौथी बार दाम बढ़ाए गए हैं.
Published : May 25, 2026 at 7:02 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है. इस बढ़ोतरी ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. देश में पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है. आज सोमवार को भी इसकी कीमतों में वृद्धि की गयी है. इस दौरान डीज़ल की कीमतें 2.71 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतें 2.61 रुपये प्रति लीटर बढ़ गईं. बता दें ये कीमतों में ये बढ़ोत्तरी पिछले 10 दिनों में चौथी बार हुई है.
जानकारी के मुताबिक पिछले दस दिनों में चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोत्तरी की गई है. राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 102.12 रुपये हो गई है. वहीं, डीजल के दाम बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.
25.05.26 के लिए चार मेट्रो शहरों के RSP (रिटेल सेलिंग प्राइस) इस तरह हैं:— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 25, 2026
MS (पेट्रोल) की कीमतें
दिल्ली Rs 102.12 (+2.61)
कोलकाता Rs 113.51 (+2.87)
मुंबई Rs 111.21 (+2.72)
चेन्नई Rs 107.77 (+2.46)
हाई स्पीड डीज़ल की कीमतें
दिल्ली Rs 95.20 (+2.71)
कोलकाता Rs 99.82 (+2.80)…
तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की है.पिछले 10 दिनों में में चौधी बार रेट्स बढ़ाए गए हैं. नए दाम आज से लागू हो गए हैं. एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध का रिजल्ट है. होर्मुज स्ट्रैट पर स्थिति सामान्य ना होने के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 100$ प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं. इस वजह से तेल कंपनियों को भारी घाटा सहना पड़ रहा है.
डालिए एक नजर
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो यहां अब पेट्रोल के नए दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. कंपनियों ने करीब 2.61 पैसे की वृद्धि की है. वहीं, डीजल के नए रेट्स 95.20 रुपये हुए हैं. इसमें करीब 2.71 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है. मायानगरी मुंबई में भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं. आज से पेट्रोल के नए रेट्स 102.12 (+2.61) रुपये प्रतिहो गए हैं. वहीं, डीजल के नए दाम 94 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 97.83 (+2.81)रुपये हो गए हैं.
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