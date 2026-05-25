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Petrol Diesel Price Hike पर बोले बिहार के उपमुख्यमंत्री- 'भारत सरकार बहुत नियंत्रित ढंग से कम-कम मूल्य वृद्धि कर रही है'

'जेब पर पड़ रहा असर' : पटना के आर ब्लॉक चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे संजीव कुमार ने कहा कि सिर्फ 10 दिन के भीतर पेट्रोल लगभग 8 रुपए महंगा हो गया है. इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी फील्ड जॉब है और बाइक चलाना मजबूरी है. ऐसे में पेट्रोल की खपत कम नहीं हो सकती.

10 दिनों में चौथी बढ़ोतरी : दरअसल, पिछले 10 दिनों में चौथी बार कीमतों में इजाफा किया गया है. बीते 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं. इसका असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार और घरेलू बजट पर दिखाई देने लगा है. लोगों का कहना है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और अब बचत कर पाना मुश्किल होता जा रहा है.

कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी- BJP : वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश रुंगटा का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान लगातार बढ़ रहा था, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी है. कीमत बढ़ाने के बावजूद अभी भी कंपनियों को 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है.

''भारत सरकार बहुत नियंत्रित ढंग से कम कम मूल्य वृद्धि कर रही है. मूल्य वृद्धि करना समय का दबाव है लेकिन नियंत्रित ढंग से मूल्य वृद्धि यह सरकार की आर्थिक नीति के कारण ही संभव हो रहा है.'' - विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

'मूल्य वृद्धि करना समय का दबाव है' : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि दुनिया के लोगों को पता है कि खाड़ी संकट (हॉर्मुज जलडमरूमध्य संकट) के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हुआ है. जितना बड़ा संकट है उसके कारण ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं.

''सरकार तो चाहती है कि इस तरह की समस्या ना हो. जहां तक महंगाई की बात है तो समय-समय पर महंगाई बढ़ती रहती है. डिमांड के अनुसार सब कुछ तय होता है.'' - श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

बिहार के मंत्री कर रहे केन्द्र सरकार का बचाव : पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी तेजी से बढ़ने लगी है. जहां विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर पर निशाना साध रहा है, वहीं बिहार सरकार के मंत्री केंद्र सरकार का बचाव करते दिख रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि पेट्रोल डीजल कमी नहीं हो रही है. पेट्रोल डीजल भारत में नहीं होता है, बाहर से मंगाना पड़ता है और जो संकट है उसके कारण पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहा है.

पटना : केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है. ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल को लेकर भारत पर भी असर पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी और उसके बाद से लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ाई गई है.

''पहले जहां महीने के अंत में कुछ पैसे बच जाते थे, अब वह भी संभव नहीं हो पा रहा है. दुनिया में जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है. मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आय सीमित है लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. अब खाने-पीने की चीजें भी महंगी होने लगी हैं और हर दिन बाजार में कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं.''- संजीव कुमार, पटनावासी

वहीं सुजीत कुमार ने कहा कि फील्ड जॉब करने वालों के लिए पेट्रोल भरवाना मजबूरी है. हालांकि कंपनी की तरफ से पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है, लेकिन निजी कामों के लिए होने वाला खर्च जेब पर भारी पड़ने लगा है. उन्होंने कहा कि पहले सैलरी से कुछ बचत हो जाती थी लेकिन अब पेट्रोल-डीजल महंगा होने के कारण बाकी चीजों पर भी असर पड़ रहा है.

''बाजार में लगभग हर सामान महंगा हो रहा है और घरेलू खर्च तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का असर सीधे बाजार पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है.''- सुजीत कुमार, पटनावासी

पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'पुराने बचत के पैसों को खर्च करना पड़ रहा' : अपने परिवार के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंचे गौरव कुमार ने कहा कि 10 दिन के भीतर महंगाई ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी है. उन्होंने कहा कि सैलरीड क्लास के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि उनकी आय तय होती है लेकिन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं. गौरव कुमार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बाद राशन, दूध और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भी बढ़ने लगे हैं.

''दूध का दाम भी लगभग 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि नई बचत करना तो दूर, पुराने बचत के पैसों को भी खर्च करना पड़ रहा है.''- गौरव कुमार, पटनावासी

'कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत' : गौरव कुमार ने यह भी दावा किया कि पटना के कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि वह एक पेट्रोल पंप से लौटकर आए हैं जहां तेल खत्म हो चुका था. कई जगहों पर पेट्रोल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पटना शहर के प्रमुख इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कई बाहरी हिस्सों में पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है. इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है क्योंकि वाहन चलाने वाले लोग अब पहले से अधिक तनाव में हैं.

'पता नहीं यह बढ़ोतरी कहां जाकर रुकेगी' : पारस दोषी ने कहा कि सरकार एक बार में 30 से 35 रुपए की बढ़ोतरी नहीं कर सकती, इसलिए धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाई जा रही हैं. किसी दिन 90 पैसे तो किसी दिन 2 या 3 रुपए तक कीमत बढ़ रही है. अब लोगों को यह लगने लगा है कि हर सुबह उठने पर पेट्रोल और डीजल की कीमत पहले से ज्यादा होगी. पेट्रोल-डीजल की कीमतों से पूरा कॉमर्स सेक्टर जुड़ा हुआ है. ऐसे में जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र पर दिखाई देता है.

पेट्रोल-डीजल लेने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

''सबसे बड़ी चिंता यह है कि आखिर यह बढ़ोतरी कहां जाकर रुकेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है. सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है और इसका सबसे बड़ा असर मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है. आज पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है तो अगले दो-तीन दिनों में बाजार में हर सामान की कीमत बढ़ जाएगी और महंगाई और तेज हो जाएगी.''- पारस दोषी, पटनावासी

पेट्रोल पंप कर्मी विनोद कुमार ने बताया कि डीजल की कीमत बढ़कर 99.36 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है जबकि पेट्रोल की कीमत 113.37 रुपए प्रति लीटर हो गई है. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब ग्राहकों के व्यवहार में भी दिखने लगा है. पहले लोग फुल टंकी करवाते थे लेकिन अब अधिकांश लोग सिर्फ 500 से 600 रुपए तक का ही पेट्रोल भरवा रहे हैं.

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