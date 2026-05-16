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पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम बिगाड़ेगा घर का बजट, जानें दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने क्या कहा?

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री बिबेक बनर्जी का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को अगर सिर्फ कुछ रुपये का इजाफा माना जाए, तो यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है. असल कहानी अंतरराष्ट्रीय बाजार से शुरू होती है, जहां कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं. कुछ समय पहले तक यही तेल 80 डॉलर से भी कम कीमत पर मिल रहा था. वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भारत के लिए तेल आयात को और महंगा कर दिया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. ऐसे में हर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमत का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है.

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता फिर बढ़ा दी है. फिलहाल बढ़ोतरी सीमित दिखाई दे रही है, लेकिन डीलर्स और विशेषज्ञ साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का असर और गहरा हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, डॉलर की मजबूती और रुपये की कमजोरी इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह बन रहे हैं.

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया के कई देशों में फ्यूल की कीमतों में 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी सिर्फ सीमित बढ़ोतरी दिखाई गई है. उनके मुताबिक, सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लंबे समय से जनता को राहत देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कंपनियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और बदलाव देखने को मिल सकता है.

पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान

बिबेक बनर्जी के मुताबिक, पेट्रोल पर लगभग 25 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान झेला गया है, जबकि डीजल में यह नुकसान और ज्यादा है. उनका साफ कहना है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती, और आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव संभव है. विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता. ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से सब्जियां, दूध, राशन और अन्य जरूरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं. यानी इसका सीधा असर आम आदमी के घर के बजट पर पड़ता है.

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर भी इसका असर दिखने लगा है. कई लोग बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जता रहे हैं. वहीं कुछ लोग पहले से ही टंकी फुल करवाने लगे हैं ताकि आगे की बढ़ोतरी से बचा जा सके. दूसरे देशों में 50 से 60 प्रतिशत तक रेट बढ़ चुके हैं. भारत में अभी सिर्फ लगभग 3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर लोग बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताते नजर आए.

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