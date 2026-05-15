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पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान, जाने हिमाचल के किस शहर में कितने हैं तेल के दाम

शिमला: पेट्रोल और डीजल के दामों में आज शुक्रवार को वृद्धि कर दी गई है. पेट्रोल के दाम 3.14 रुपये और डीजल के दामों में 3.11 रुपये की वृद्धि की गई है. पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर अब जनता की जेब पर पड़ेगा. दाम बढ़ने के बाद अब लोगों को महंगाई की चिंता सता रही है.

वहीं, कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले, क्योंकि देशभर में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट में तेजी से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ा. शिमला में​ पेट्रोल पंप पर खड़े अनिरुद्ध ने कहा कि '₹3कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन अगर इसे वर्ष भर के खर्चे के रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि अगर महीने में चार या पांच बार पेट्रोल डलवाया जाता है तो यो खर्चा सामने दिखता है, लेकिन जिस तरह के मिडिल ईस्ट में हालात हैं तो ये उम्मीद थी कि 10 से ₹15 की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ₹3 की बढ़ोतरी हुई है. इससे गरीब और मध्यवर्ग पर ज्यादा असर नहीं ज्यादा पड़ेगा. वैश्विक परिस्थितियों के कारण इस मुद्दे पर सरकार कुछ नही कर सकती.'

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी तेल की कीमतें

देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम करीब 2 रुपये बढ़ा दिए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे “मोदी की वसूली” बताते हुए केंद्र सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिसकी बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल सप्लाई को लेकर चिंता है. केंद्र सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

लोगों को सताने लगा महंगाई का डर