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पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान, जाने हिमाचल के किस शहर में कितने हैं तेल के दाम

शिमला में पेट्रोल ₹3.14 और डीजल ₹3.11 महंगा. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल का असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.

पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें
पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:01 PM IST

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शिमला: पेट्रोल और डीजल के दामों में आज शुक्रवार को वृद्धि कर दी गई है. पेट्रोल के दाम 3.14 रुपये और डीजल के दामों में 3.11 रुपये की वृद्धि की गई है. पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर अब जनता की जेब पर पड़ेगा. दाम बढ़ने के बाद अब लोगों को महंगाई की चिंता सता रही है.

वहीं, कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले, क्योंकि देशभर में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट में तेजी से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ा. शिमला में​ पेट्रोल पंप पर खड़े अनिरुद्ध ने कहा कि '₹3कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन अगर इसे वर्ष भर के खर्चे के रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि अगर महीने में चार या पांच बार पेट्रोल डलवाया जाता है तो यो खर्चा सामने दिखता है, लेकिन जिस तरह के मिडिल ईस्ट में हालात हैं तो ये उम्मीद थी कि 10 से ₹15 की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ₹3 की बढ़ोतरी हुई है. इससे गरीब और मध्यवर्ग पर ज्यादा असर नहीं ज्यादा पड़ेगा. वैश्विक परिस्थितियों के कारण इस मुद्दे पर सरकार कुछ नही कर सकती.'

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी तेल की कीमतें

देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम करीब 2 रुपये बढ़ा दिए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे “मोदी की वसूली” बताते हुए केंद्र सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिसकी बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल सप्लाई को लेकर चिंता है. केंद्र सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

लोगों को सताने लगा महंगाई का डर

शिमला में भी पेट्रोल की कीमत अब ₹98.26 व डीजल के दाम 90.09 पहुंच गए हैं. इस बढ़े दामों पर जनता का साफ़ कहना है कि छोटे स्तर पर भले ही ये बदलाव मामूली लगे, लेकिन बड़े स्तर पर जब इसका असर माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, तो थाली की सब्ज़ी से लेकर हर बुनियादी चीज़ महंगी हो जाएगी. यानी, जेब पर सीधा असर देखने को मिलेगा. शिमला के स्थानीय निवासी रविंदर ने कहा कि 'पेट्रोल और डीजल पर ही आज के दौर में सारी आर्थिकी निर्भर है, क्योंकि सभी वस्तुए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती हैं, अगर तेल के दाम बढ़े हैं तो महंगाई में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा.'

क्यों बढ़े दाम

​जानकारों की मानें तो इस बार सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं. ग्लोबल मार्केट में जो आग लगी है, उसका धुआं हमारे देश तक पहुंच रहा है. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें रॉकेट हो चुकी हैं, जब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में हलचल होगी, तो उसकी तपिश से हम और आप कैसे बच सकते हैं?

शहरपेट्रोल के दामडीजल के दाम
बिलासपुर₹97.15₹89.08
चंबा₹98.33₹90.28
हमीरपुर₹97.03₹88.91
कांगड़ा₹95.07₹87.31
किन्नौर₹98.31₹90.25
कुल्लू₹98.08₹90.37
लाहौल-स्पीति₹97.57₹89.64
मंडी₹97.47₹89.34
शिमला₹98.26₹90.09
सिरमौर₹98.12₹89.98
सोलन₹97.72₹89.55
ऊना₹96.30₹88.01

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