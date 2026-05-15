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बिहार में पेट्रोल-डीजल 3 रुपये महंगा, जानिए 1 लीटर के लिए चुकानी होगी कितनी कीमत

बिहार में पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम ( ETV Bharat )

'सरकार मजबूर, खाड़ी में युद्ध चल रहा है' : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा, "सरकार ने इस कदम को अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है. पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, इसके कारण पूरे विश्व में महंगाई का दर बढ़ रहा है और यह क्यों हो रहा है, यह सब जानते हैं."

पटना: बिहार में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. अब पेट्रोल 108 रुपये और डीजल 94 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. वहीं CNG की कीमत में भी 2 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है.

"खाड़ी में युद्ध चल रहा है. यह अस्थायी स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही युद्ध बंद होगा, तो स्थिति में सुधार हो जाएगा."- विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री

संकट तो है इसमें कोई दो मत नहीं - मंत्री : मंत्री राम कृपाल यादव ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, "सरकार और संबंधित संस्थान ​​जनता को राहत देने की कोशिश कर रही हैं. मगर संकट तो है इसमें कोई दो मत नहीं है, तो उसका असर कहीं न कहीं जनता पर पड़ेगा."

उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी (ETV Bharat)

'लगातार कई माह से युद्ध चल रहा है, इसलिए..' : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "लगातार कई माह से युद्ध चल रहा है, वैश्विक संकट है और कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (ETV Bharat)

"हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ने वाला बोझ ज्यादा न हो इसी के चलते, प्रधानमंत्री ने विशेष उत्पाद शुल्क हटाया और पूरे देश के लोगों से पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने की अपील की है. उन्होंने खुद भी अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों को घटाया है."- संजय सरावगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

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