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Fuel Price Hike : गहलोत बोले- महंगाई का तूफान आने वाला है, ऐसे हालात बनेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता

अशोक गहलोत ने कहा- केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्थिति को काबू करने की बजाय असत्य फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही हैं.

Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 5:35 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकारों को आगाह करते हुए कहा कि देश में महंगाई का तूफान आने वाला है. अभी भी नियंत्रण नहीं किया तो ऐसे हालात बनेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता.

पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी पिछले तीन महीने से केंद्र सरकार को चेता रहे थे कि देश में महंगाई का तूफान आने वाला है, लेकिन पूरी भाजपा केवल चुनावों में व्यस्त थी और उन्हें देशवासियों की कोई चिन्ता नहीं थी. स्वयं प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे थे कि सब कुछ ठीक है. अब चुनाव होते ही पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने लगी है और दाम भी बढ़ने लगे हैं.

जनता में भ्रम फैला रही हैं दोनों सरकारें : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से सब्जी, फल, दूध सहित सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं. केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारें स्थिति को काबू करने की बजाय असत्य फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही हैं. अभी भी वक्त है कि सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करे और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे, वर्ना आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनेगी जो कोई सोच नहीं सकता.

पढ़ें : Petrol-Diesel Price Hike: जयपुर में पेट्रोल की नई कीमत 108.91 रुपये प्रति लीटर, डीजल भी हुआ 91 पैसा महंगा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कह रही है कि पेट्रोल-डीजल-एलपीजी की कोई कमी नहीं है. पेट्रोल पंप मालिकों से इसकी जानकारी लेने पर वे बता रहे हैं कि सरकार ने मौखिक आदेश देकर सीमित मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने के लिए कहा है. इसीलिए पेट्रोल पंपों पर लम्बी लाइन लग रही है. गहलोत ने कहा कि आज मीडिया में खबरें हैं कि जोधपुर के 40% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं. यह संकट का समय है, इसलिए सरकार को जनता के सामने असत्य बोलने एवं गुमराह करने की बजाय सच बताए, जिससे जनता आने वाली परेशानी के लिए तैयार रहे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सके.

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