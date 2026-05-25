Fuel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 पर पहुंचा
पेट्रोल-डीजल के दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए हैं. सोमवार को फिर से तेल कंपनियों ने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर झटका दिया है.
Published : May 25, 2026 at 9:21 AM IST
जयपुर : पेट्रोल-डीजल के दाम में आज चौथी बार इजाफा हुआ है. प्रदेश में एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. बीते 2 सप्ताह में तेल की कीमते चौथी बार बढ़ी है. नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. लगातार चौथी बार तेल के दाम बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ने वाला है. डीजल में 2.71 रुपये और पेट्रोल में 2.61 रुपये का इजाफा हुआ है. अब जयपुर में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 112. 66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर हो गया है.
राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने बताया कि ताजा बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल की कीमत में 2 रु 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2 रु 73 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है. इसके बाद जयपुर में पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल अब 97 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है. बढ़ती तेल की कीमतों का असर अब केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे पहले भी तीन बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण तेल कीमतों में यह बदलाव हो रहा है.
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वैट कम करे सरकार : वहीं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पेट्रोल -डीजल पर वैट कम करने की मांग रखी है. एसोसिएशन के महासचिव शशांक कोरानी का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से आमजन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं धीरे-धीरे महंगी हो रही है. जब भी डीजल के मूल्यों में वृद्धि होती है. महंगाई दर में स्वत: वृद्धि हो जाती है. ऐसे में सरकार तेल पर लगने वाले वैट को कम कर आम जन को राहत दे, उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार को पेट्रोल-डीजल पर वैट और रोड सेस से लगातार बढ़ा हुआ राजस्व मिल रहा है.