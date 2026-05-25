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Fuel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 पर पहुंचा

जयपुर : पेट्रोल-डीजल के दाम में आज चौथी बार इजाफा हुआ है. प्रदेश में एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. बीते 2 सप्ताह में तेल की कीमते चौथी बार बढ़ी है. नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं. लगातार चौथी बार तेल के दाम बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ने वाला है. डीजल में 2.71 रुपये और पेट्रोल में 2.61 रुपये का इजाफा हुआ है. अब जयपुर में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 112. 66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर हो गया है.

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने बताया कि ताजा बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल की कीमत में 2 रु 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2 रु 73 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है. इसके बाद जयपुर में पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल अब 97 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है. बढ़ती तेल की कीमतों का असर अब केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे पहले भी तीन बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण तेल कीमतों में यह बदलाव हो रहा है.