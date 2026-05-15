पेट्रोल डीजल संकट : धमतरी के कई पेट्रोल पंप ड्राई, अफवाहों ने बढ़ाई तेल के लिए भीड़
देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत का असर अब छत्तीसगढ़ के जिलों में देखने को मिल रहा है.धमतरी में कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले में पेट्रोल-डीजल को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. अफवाहों के कारण लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं,इस वजह से कई पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई है. स्थिति को देखते हुए शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जबकि जो पंप संचालित हैं वहां भी सीमित मात्रा में ही पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.
डिब्बों में पेट्रोल देना बंद
पेट्रोल पंप संचालकों ने डिब्बे और जरकिन में पेट्रोल देने से साफ मना कर दिया है. वहीं दोपहिया वाहनों में लगभग 200 रुपए और चार पहिया वाहनों में 500 रुपये तक का ही पेट्रोल दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है.
हमारे पास पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. लेकिन हमने अब सीमित मात्रा में तेल देना शुरु किया है. व्यवस्था बनाए रखने और सभी लोगों तक ईंधन पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है - सौरभ नंदा, पेट्रोल पंप संचालक
इधर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है. प्रशासन का कहना है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है,किसी प्रकार की कमी नहीं है.
कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है. इसके बावजूद अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है- नरेंद्र रोहरा, स्थानीय
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है. पुलिस द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है और भीड़ नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो.
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