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मनेंद्रगढ़ के केल्हारी में पेट्रोल-डीजल संकट गहराया,ईंधन के कालाबाजारी की जांच शुरू

मिली जानकारी के मुताबिक केल्हारी क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर पिछले लगभग एक महीने से पेट्रोल उपलब्ध नहीं है. दूसरे पेट्रोल पंप पर भी सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पंप संचालक केवल 50 और 100 रुपये का ही पेट्रोल दे रहे हैं, जिससे लंबी कतारों में खड़े लोगों को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी के केल्हारी इलाके में पेट्रोल संकट पैदा हो गया है. लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा है. क्षेत्र में पेट्रोल की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि खुले बाजार में पेट्रोल 130 रुपये से 150 रुपये प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है. इससे वाहन चालकों, किसानों, व्यापारियों और ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.

पेट्रोल की कमी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों के लोगों को उठानी पड़ रही है. कई लोग रोजमर्रा के काम, इलाज, बाजार और खेती-किसानी के लिए बाइक और अन्य वाहनों पर निर्भर हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलने से उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है. लोगों को कई किलोमीटर दूर तक भटकना पड़ रहा है, फिर भी पर्याप्त पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है.

एमपी में तेल का रेट हाई होने से पड़ा असर

ग्रामीणों का आरोप है कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल की कीमत अधिक होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी कालाबाजारी तेजी से बढ़ गई है. कुछ लोग अवैध तरीके से पेट्रोल खरीदकर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. इस वजह से पेट्रोल पंपों पर कृत्रिम कमी पैदा हो रही है. आम जनता संकट झेल रही है

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निगरानी कमजोर होने के कारण कालाबाजारी बढ़ गई है. खुलेआम महंगे दामों पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं. लोगों ने मांग की है कि पेट्रोल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

पेट्रोल के लिए घंटों भटकना पड़ रहा है. खुले बाजार में बहुत महंगे दाम पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे आम लोग परेशान हैं-रमेश, स्थानीय निवासी

जिला प्रशासन ने जांच की कही बात

मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है. केल्हारी की एसडीएम इंद्रा मिश्रा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि यदि जांच में कालाबाजारी या अनियमितता की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मामले की जांच के निर्देश खाद्य विभाग को दिए गए हैं. जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी-इंद्रा मिश्रा, एसडीएम, केल्हारी, एमसीबी

एमसीबी के केल्हारी में ईंधन संकट से हालात बुरे हो रहे हैं. लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है. इसके बाद लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर क्या कार्रवाई करती है.