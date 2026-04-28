DM का दावा झूठा! भोजपुर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत, पंप-पंप पर भटक रहे ग्राहक
डीएम ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन गाहक सुबह 4 बजे से पेट्रोल-डीजल के लिए भटक रहे हैं.
Published : April 28, 2026 at 2:17 PM IST
भोजपुर: सरकार और प्रशासन लाख दावा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि अब भी पेट्रोल डीजल का संकट खत्म नहीं हुआ. मंगलवार को भोजपुर जिले के कई प्रखंडों में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी के कारण बाइक और कार सवार घंटों तक लाइन में खड़े रहे.
सुबह से ही उमड़ने लगी भीड़: अहले सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई. जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्थिति और गंभीर होती चली गई. कई वाहन चालकों ने बताया कि उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना था, लेकिन पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाएं प्रभावित हो गई.
पंपों के चक्कर काट रहे उपभोक्ता: राकेश कुमार शर्मा भटक रहे हैं, लेकिन, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है. सुबह से कई पेट्रोल पंप पर गए हैं, लेकिन कहीं नही मिला. हरिपुर में पेट्रोल पंप पर बोला गया कि सुबह 8 बजे तक पेट्रोल आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि पेट्रोल कब आएगा. ऐसे में चार पहिया और बाइक वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
"शादी-विवाह में परिवार के लोगों को जाना है, लेकिन पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है. डीएम कह रहे हैं कि तेल की कोई कमी नहीं है और हमलोग इधर-उधर भटक रहे हैं. आज में 5-6 पेट्रोल पंप पर गया हूं, लेकिन कहीं भी तेल नहीं मिला. डीएम को ग्राउंड पर आकर देखना चाहिए." -राकेश कुमार शर्मा, ग्राहक
ईंधन के लिए घंटों इंतज़ार: पेट्रोल पंप पर तेल का इंतज़ार कर रहे पप्पू यादव ने बताया कि सुबह 8 बजे से तेल लेने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है. सकहरी में सुबह 6 बजे पहुंचे तो वहां ब्लैक भाव में तेल दिया जा रहा था. स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रवण कुमार भी आरा से लेकर कोईलवर तक भटक रहे हैं, लेकिन कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है.
पंपों पर पसरा सन्नाटा: ग्राहक ने बताया कि सुबह 4:45 बजे के आसपास मैं पेट्रोल पंप पहुंचा. बोला गया कि टैंकर खाली हो रहा है, 8 बजे तक पेट्रोल मिलेगा. 8:22 बज गए, लेकिन पेट्रोल मिलेगा या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है. ऑटो रिक्शा चालक मुन्ना राम तो इंतज़ार करते-करते ऑटो में ही सो गए. एक घंटे से पेट्रोल पंप पर हैं, लेकिन तेल नहीं मिल रहा है.
आपूर्ति और खपत का संकट: पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आपूर्ति सामान्य नहीं है, जिसके कारण मांग के अनुरूप ईंधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. वहीं, लग्न (शादी) के सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ने से खपत भी अधिक हो गई है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण बन गई है.
"तेल कल शाम से ही खत्म है. शायद कल तक तेल आ जाएगा. ग्राहक को लौटना पड़ रहा है. इस पेट्रोल पंप पर ट्रक के लिए डीजल उपलब्ध रहता है. पेट्रोल की बिक्री कम ही होती है. अभी तेल खत्म है. कल से मिलने की संभावना है." -जितेंद्र यादव, नोजलमैन
प्रशासन का आश्वासन: भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया ने कहा कि जिले के कुछ पेट्रोल पंप से सूचना मिली कि वहां ईंधन की कमी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. पंप के मैनेजर से लगातार संपर्क है. इस तरह की कोई परेशानी नहीं है. डीएम ने लोगों से अपील की है कि इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है.
"पेट्रोल पंप पर ईंधन की कोई कमी नहीं है. किसी भी तरह से लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जिले के पेट्रोल पंप की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. महीने की आखिरी तारीख है. इसलिए पेट्रोल पंप की ओर से जो भी ऑर्डर हैं, उसे मंगलवार की रात तक पूरा कर लिया जाएगा." -तनय सुल्तानिया, डीएम, भोजपुर
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