पेट्रोल डीजल का असर, महंगा होगा सफर, बस किराया 40% बढ़ाने की तैयारी
बस ऑपरेटर्स बोले- सरकार के सामने रखा जाएगा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव, हर 300 किमी पर 3 हजार का नुकसान, बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 4:49 PM IST
भोपाल : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का असर अब भारत पर पड़ना शुरू हो गया है. सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं, अब इसका सीधा असर आपके सफर पर भी पड़ने वाला है. दरअसल, बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों की वजह से बस ऑपरेटर्स ने 40 फीसदी तक दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है.
ईरान-अमेरिका जंग के पहले क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर थे, जो बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पहुंच चुके हैं. इस बढ़ोत्तरी से तेल कंपनियों पर लगातार दवाब बढ़ रहा था और उन्हें लगातार घाटा उठाना पड़ रहा था.
सरकार के सामने रखा जाएगा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव
पेट्रोल-डीजल में बढ़ोत्तरी के बाद अब बस किराए में बढोत्तरी की मांग उठने लगी है. मध्यप्रदेश प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा कहते हैं, '' डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोत्तरी से बस का संचालन महंगा हुआ है. 300 किलोमीटर बस चलने पर डीजल की कीमतों में ही 3 हजार रुपए का अतिरिक्त भार आया है. इसकी भरपाई के लिए बस किराए को बढ़ाना जरूरी है. इसके लिए जल्द ही सभी बस ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई जा रही है, इसमें तय किया जाएगा कि बस किराए में कितनी बढ़त होना जरूरी है, जिसके बाद सरकार के सामने बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा.
वहीं, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह वासु कहते हैं, '' पेट्रोल-डीजल के दामों में बढोत्तरी से परिवहन और माल भाड़ा के दाम बढ़ेंगे और इसका असर रोजमर्रा के सामानों पर महंगाई के रूप में दिखाई देगा.''
माल भाड़े पर भी आएगा असर
उधर ऑल इंडिया मोटर्स व्हीकल कांग्रेस के चेयरमेन सीएल मुकाती कहते हैं, '' रबर पार्ट्स और लोहे की कीमतें पहले ही 20 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं और अब डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. इसका सबसे ज्यादा असर लोडिंग-अनलोडिंग पर पड़ेगा. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव का असर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी पड़ा है. इंडस्ट्रियों में पूरी क्षमता से काम न होने और एक्सपोर्ट न होने से 30 फीसदी गाड़ियां चल ही नहीं रही, लेकिन जैसे ही मार्केट पूरी तरह से खुलेगा, उसके बाद माल भाड़े में 20 फीसदी की बढ़त हो सकती है. वैसे भी ट्रांसपोर्ट सबसे पहले कीमतों पर असर डालता है.''
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कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी बोले, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने बढ़ाई कीमतें
कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा, '' केन्द्र सरकार की गलत नीतियों का भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है. जिस तरह की विदेश नीति सरकार ने अपनाई है, उसकी वजह से देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत आई है. अमेरिका तय कर रहा है कि हम किस देश से तेल लेंगे और किस देश से नहीं. हम रूस से क्रूड ऑयल नहीं लेते, जबकि वहां से सस्ते में क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन अमेरिका के दवाब में सरकार इसको लेकर फैसला नहीं कर पा रही है.''