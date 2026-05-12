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बिहार में गहराया पेट्रोल संकट! कई पंपों पर लिमिट हुआ तय, बाइक में 200 रुपये तक ही मिल रहा तेल

पहले गैस को लेकर लोग जद्दोजहद कर रहे थे, अब पेट्रोल-डीजल को लेकर भी परेशान दिख रहे हैं. पढ़ें खबर

PETROL CRISIS IN PATNA
पटना में पेट्रोल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 5:40 PM IST

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पटना : एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने और 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना के कई इलाकों में पेट्रोल संकट गहराता नजर आ रहा है. खासकर दानापुर और बेली रोड से जुड़े क्षेत्रों के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की बिक्री सीमित कर दी गई है.

तय की गई सीमा : कहीं बाइक में सिर्फ 200 से 300 रुपये तक का तेल दिया जा रहा है तो कारों के लिए भी 1000 से 1500 रुपये की सीमा तय कर दी गई है. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि टैंकरों से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए पंपों को पूरी तरह ड्राई होने से बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें : दानापुर क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर मंगलवार को लंबी कतारें देखने को मिलीं. बेली रोड से सटे एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बाइक चालकों को अधिकतम 300 रुपये और कार चालकों को 1500 रुपये तक ही पेट्रोल दिया जा रहा था. वहीं गोला रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर बाइक के लिए 200 रुपये और कार के लिए 1000 रुपये की सीमा तय कर दी गई.

'लोग घबराकर टंकी फुल कराने लगे हैं' : कुछ पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल पूरी तरह खत्म होने की स्थिति भी सामने आई. आरपीएस मोड़ के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के प्रबंधन से जुड़े विनोद सिंह ने बताया कि आसपास के कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिसके कारण उनके पंप पर अचानक भीड़ बढ़ गई है.

Petrol Crisis In Patna
पेट्रोल पंप पर खड़े बाइक वाले (ETV Bharat)

''जितनी मांग है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ऐसे में अगर कुछ लोग घबराकर टंकी फुल कराने लगेंगे तो कई जरूरतमंद लोगों को तेल नहीं मिल पाएगा. इसी वजह से लिमिटेशन लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल मिल सके.''- विनोद सिंह, पेट्रोल पंप के प्रबंधन से जुड़े सदस्य

'टैंकरों की सप्लाई पहले की तुलना में धीमी हुई' : विनोद सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह स्थिति बनी हुई है, हालांकि उम्मीद है कि जल्द सप्लाई सामान्य हो जाएगी. फिलहाल कोशिश यही है कि कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस न लौटे. पंप प्रबंधन के अनुसार, टैंकरों की सप्लाई पहले की तुलना में धीमी हुई है और इसका असर सीधे खुदरा बिक्री पर पड़ रहा है. उनके यहां बाइक के लिए ₹300 का पेट्रोल और कर वाले के लिए ₹1500 तक का पेट्रोल दिया जा रहा है.

लोगों ने सुनाई अपनी व्यथा : पेट्रोल भरवाने पहुंचे कई लोगों ने भी इस व्यवस्था को मजबूरी बताया, लेकिन परेशानी खुलकर सामने रखी. बुलेट बाइक में तेल भरवाने पहुंचे सुधीर कुमार ने कहा कि वह 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाने आए थे, लेकिन सिर्फ 300 रुपये का ही तेल मिला.

Petrol Crisis In Patna
पेट्रोल पंप पर भीड़ (ETV Bharat)

''मैं सेल्स सेक्टर में काम करता हूं. पूरे दिन फील्ड में रहना पड़ता है. ऐसे में बार-बार पेट्रोल पंप जाना मुश्किल हो रहा है. प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, लेकिन सेल्स जैसे कई सेक्टर ऐसे हैं जहां बिना फील्ड में उतरे काम नहीं चल सकता. कंपनियां मानेंगी तब ना वर्क फ्रॉम होम हो पाएगा.''- सुधीर कुमार, पटनावासी

'लोगों को घबराने की बजाय सहयोग करना चाहिए' : वहीं एक अन्य इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर अनीश कुमार ने बताया कि शनिवार को उनके यहां पेट्रोल खत्म हो गया था. आज (मंगलवार) सुबह टैंकर पहुंचा है. फिलहाल टैंकर से स्टोरेज टैंक भरने का काम चल रहा है, जिसके बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को भी निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए.

''भारत, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है. अंतरराष्ट्रीय हालात का असर सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. लोगों को इसमें घबराने की बजाय सहयोग करना चाहिए.''- अनीश कुमार, पेट्रोल पंप के मैनेजर

गोला रोड स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर स्कूटी में फुल टैंक कराने पहुंचे निर्भय दुबे ने कहा कि वह कई दिनों से पूरी टंकी नहीं भरवा पा रहे हैं. उन्हें दिनभर फील्ड में काम करना होता है और बार-बार पेट्रोल पंप आना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप वालों की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है.

Petrol Crisis In Patna
मजबूरी बताते पटना के लोग (ETV Bharat)

''फिलहाल राजधानी के कई इलाकों में लोग सीमित पेट्रोल और लंबी कतारों के बीच अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं. यहां बाइक के लिए 200 रुपए और कार के लिए 1000 रुपए तक के पेट्रोल ही दिए जा रहे हैं.''- निर्भय दुबे, पटनावासी

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