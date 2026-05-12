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बिहार में गहराया पेट्रोल संकट! कई पंपों पर लिमिट हुआ तय, बाइक में 200 रुपये तक ही मिल रहा तेल

पटना : एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने और 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना के कई इलाकों में पेट्रोल संकट गहराता नजर आ रहा है. खासकर दानापुर और बेली रोड से जुड़े क्षेत्रों के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की बिक्री सीमित कर दी गई है.

तय की गई सीमा : कहीं बाइक में सिर्फ 200 से 300 रुपये तक का तेल दिया जा रहा है तो कारों के लिए भी 1000 से 1500 रुपये की सीमा तय कर दी गई है. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि टैंकरों से पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए पंपों को पूरी तरह ड्राई होने से बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें : दानापुर क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर मंगलवार को लंबी कतारें देखने को मिलीं. बेली रोड से सटे एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बाइक चालकों को अधिकतम 300 रुपये और कार चालकों को 1500 रुपये तक ही पेट्रोल दिया जा रहा था. वहीं गोला रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर बाइक के लिए 200 रुपये और कार के लिए 1000 रुपये की सीमा तय कर दी गई.

'लोग घबराकर टंकी फुल कराने लगे हैं' : कुछ पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल पूरी तरह खत्म होने की स्थिति भी सामने आई. आरपीएस मोड़ के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के प्रबंधन से जुड़े विनोद सिंह ने बताया कि आसपास के कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिसके कारण उनके पंप पर अचानक भीड़ बढ़ गई है.

पेट्रोल पंप पर खड़े बाइक वाले (ETV Bharat)

''जितनी मांग है, उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ऐसे में अगर कुछ लोग घबराकर टंकी फुल कराने लगेंगे तो कई जरूरतमंद लोगों को तेल नहीं मिल पाएगा. इसी वजह से लिमिटेशन लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल मिल सके.''- विनोद सिंह, पेट्रोल पंप के प्रबंधन से जुड़े सदस्य

'टैंकरों की सप्लाई पहले की तुलना में धीमी हुई' : विनोद सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह स्थिति बनी हुई है, हालांकि उम्मीद है कि जल्द सप्लाई सामान्य हो जाएगी. फिलहाल कोशिश यही है कि कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस न लौटे. पंप प्रबंधन के अनुसार, टैंकरों की सप्लाई पहले की तुलना में धीमी हुई है और इसका असर सीधे खुदरा बिक्री पर पड़ रहा है. उनके यहां बाइक के लिए ₹300 का पेट्रोल और कर वाले के लिए ₹1500 तक का पेट्रोल दिया जा रहा है.