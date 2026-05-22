हिमाचल में ईंधन तेल की खपत में उछाल, पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ी पेट्रोल की मांग

हिमाचल में ईंधन तेल की खपत में उछाल, पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ी पेट्रोल की मांग
विपणन कंपनियों ने बताया कि हिमाचल में पेट्रोल की 1500 और डीजल की 2400 किलोलीटर दैनिक आपूर्ति पूरी की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:44 PM IST
शिमला: दुनिया भर में छाए क्रूड ऑयल संकट के दौर में भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा हुआ है. बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही पेट्रोल-डीजल की खपत में भी इजाफा दर्ज किया गया है. इस बात का खुलासा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में हुआ है. साथ ही तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि वे तेल के स्टॉक की लगातार समीक्षा कर रही हैं और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रसद और वितरण योजना पर काम कर रही हैं.
पिछले साल के मुकाबले 11% बड़ी पेट्रोल की मांग
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने दावा किया है कि पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक भारी उछाल आया है. इस उछाल के कारण पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में पेट्रोल की मांग में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की दैनिक आपूर्ति 1500 किलोलीटर और डीजल की दैनिक आपूर्ति 2400 किलोलीटर दर्ज की गई है. सभी तेल विपणन कंपनियां इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं और नियमित आपूर्ति जारी की जा रही है.
नागरिकों को अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह
तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. कंपनियों ने कहा है कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं. साथ ही कंपनियों ने नागरिकों को भी सलाह दी है कि वे सामान्य खरीदारी जारी रखें और अनावश्यक रूप से घबराकर खरीदारी करने से बचें. कंपनियों ने उपभोक्ताओं से ये भी अपील की है कि वे ईंधन की उपलब्धता से सटीक जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
इन तेल कंपनियों ने जारी की रिपोर्ट
देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने एक रिपोर्ट जारी करती हुए कहा है कि हाल के दिनों में, कई राज्यों में मौसमी कृषि गतिविधियों और कटाई कार्यों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की उल्लेखनीय रूप से अधिक खपत देखी गई है. उपभोक्ताओं के खुदरा ईधन आउटलेट्स की ओर स्पष्ट रुझान के कारण भी अतिरिक्त मांग का दबाव उत्पन्न हुआ है. हालांकि कंपनियों ने आश्वस्त किया है कि देश में निर्बाध ईंधन आपूर्ति की जा रही है और इसके लिए राज्य प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए हैं.