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चुनाव जैसे ही खत्म हुए पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े, हर दिन थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाया जा रहा, यह एक छलावा : बाबा

सिंहदेव ने कहा कि अब पहले 90 पैसा, फिर कुछ पैसा, उसके बाद फिर बढ़ोतरी हुई. एक साथ पेट्रोल, डीजल के दाम मत बढ़ाओ थोड़ा-थोड़ा दाम बढ़ने दो. ताकि लोगों को महसूस ना हो. यह एक छलावा है कि लोगों को महसूस ना हो. एकदम से ₹10 बढ़ेगा तो झटका लगता है. लेकिन 10 दिन एक-एक रुपए दाम बढ़ेंगे तो लोगों को पता नहीं चलता.

कोरबा: डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. बाबा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ना तो निश्चित था लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस मामले में जब चुनाव चल रहे थे, तब जिन पर हमें भरोसा होना चाहिए, देश का जो नेतृत्व है, जिस पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए, वह लगातार यह कहते रहे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई होगी. यह सब बेबुनियाद बातें हैं लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुए, तीसरे दिन पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए.

"केंद्र ने ईरान रूस के साथ संबंध खराब किए"

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कच्चे तेल का कोई विकल्प भी देश के पास नहीं है. सरकार ने ऐसा कोई पहल नहीं किया कि इसका कोई विकल्प तैयार हो सके. आज लगभग 80 दिन हो गए है, होर्मुज की खाड़ी बंद है. ईरान जिसके साथ में काफी अच्छे मैत्री संबंध थे, जहां से तेल भी लेते थे. वहां से तेल लेना बंद है. रूस जिसके साथ आपके विशेष संबंध थे, वहां से कच्चा तेल लेना अमेरिका के कहने पर आपने नहीं के बराबर कर दिया. उसे काफी घटा दिया, तो आपूर्ति कहां से होगी. सरकार ने ऐसा कोई मजबूत विकल्प नहीं तलाशा है, जिससे कि डीजल और पेट्रोल का विकल्प देशवासियों को मिल सके.

कोरबा में टीएस सिंहदेव का केंद्र पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रदेश अध्यक्ष वाली बात पर फिलहाल चर्चा नहीं

दीपक बैज के बयान पर बाबा ने उत्तर दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर अभी आला कमान की ओर से कोई चर्चा नहीं है. इस दिशा में किसी तरह की कोई बात की शुरुआत नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है. यह सभी मुद्दे आला कमान का मामला है, वही तय करता है. वहां से जैसा निर्देश होगा उसे तरह से ही काम किया जाएगा.

कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल नहीं

हाल ही में भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने एक बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए. जिस पर पलटवार करते हुए बाबा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता. हमारा परिवार 90 साल से अधिक समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है. राजा रजवाड़ा का समय चलता था. अब तो हमारे कई अधिकार लिमिट किए गए हैं. तेंदू पत्ता की खरीदी सरकार ने शुरू कर दी, ऐसे कई निर्णय हुए इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर अब तक. हम कांग्रेस के साथ बने हुए हैं और जब तक हाथ-पांव चल रहे हैं, मैदान में डटे रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ दें या इससे अलग होने का कभी कोई विचार मन में नहीं आता. वैसे भी अजय चंद्राकर हंसी मजाक ज्यादा करते हैं. उनके बयान में गंभीरता कम रहती है.

जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे इस तरह का प्रतिउत्तर भी मिलेगा

प्रधानमंत्री को गद्दार कहे जाने वाले प्रश्न और भाषा के मर्यादा के प्रश्न पर बाबा ने कहा कि यह उतना ही उचित है, जितना कि नेता प्रतिपक्ष-को गद्दार कहा जाता है.

जब आप अपनी भाषा शैली को गिराओगे, एक बार आपने कुछ कह दिया फिर आप दूसरों को यह नहीं कह सकते कि भाषा का स्तर गिरा है. आपको भाषा का हिसाब स्वच्छ रखना होगा. आप नहीं रखेंगे और किसी दूसरे पर दोष मढ़ेंगे तो यह ठीक नहीं है. वह तो हमारे देश में ऐसी परंपरा बनी हुई है, आप अमेरिका में देखिए कि एक दूसरे को कैसे गालियां देते हैं. मैं आश्चर्य करता हूं कि मैं हिंदुस्तान में पला बढ़ा हूं, यहां हम आदरपूर्वक अपने नेताओं से बात करते हैं. चाहे वह जो भी रहे. कांग्रेस के छोड़े हुए भी प्रधानमंत्री हुए है, मुख्यमंत्री हुए हैं. उन लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भाषा का उपयोग होगा.

लेकिन सार्वजनिक मंच से पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के बाहर ऐसे शब्दों का उपयोग और दुरुपयोग होता रहा है, जिसने उस स्तर को गिराया है. जब आपने कहा तो ठीक और कोई दूसरा कह रहा है, तो आपको यह बात चुभ रही है.