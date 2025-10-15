ETV Bharat / state

कोरिया में घर पर बम से हमला, एक शख्स की मौत, एक महिला घायल, दामाद पर पुलिस को शक

कोरिया के साल्ही गांव में एक खबर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ. इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई.

Bombing In Salhi Village Of Korea
कोरिया में बम धमाका (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: सरगुजा के वनांचल जिले कोरिया में बमबाजी की खबर है. यहां के साल्ही गांव में एक घर पर अज्ञात बदमाशों ने बम से हमला किया. इस घटना में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई. एक वृद्ध महिला इस हमले में बुरी तरह घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह पूरी घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है.

दामाद पर हमले का शक: कोरिया पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अज्ञात हमलावरों ने बम घमाके के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया. पेट्रोल बम से घर के ऊपर हमला किया गया. इस घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई. पुलिस ने बताया कि वारदात में मृतक के दामाद का हाथ है.

Bombing In Salhi Village
बम विस्फोट के बाद घर की स्थिति (ETV BHARAT)

14 अक्टूबर के रात की घटना: कोरिया एसपी रवि कुर्रे ने बताया कि मंगलवार को बड़े साल्ही निवासी 60 साल के बुजुर्ग राय सिंह अपनी पत्नी पार्वती के साथ घर पर मौजूद थे. तभी रात 11 बजे हमलावर मुंह में काले कपड़े बांधकर पहुंचे. उन्होंने राय सिंह को खाट से बांध दिया. उसके बाद घर का दरवाजा बंद कर दिया और घर में बम फेंक दिया. घर में विस्फोट हुआ और घर का बड़ा हिस्सा जल गया.

राय राम सिंह की मौके पर मौत: इस घटना में राय सिंह की मौके पर मौत हो गई. विस्फोट की चपेट में आकर राय राम की पत्नी पार्वती गंभीर रूप से झुलस गई. आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने पार्वती को अबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया. एएमसीएच से पार्वती को रायपुर रेफर कर दिया गया है.

Bomb Attack On House In Korea
कोरिया में घर पर बम से हमला (ETV BHARAT)

वारदात में दामाद के शामिल होने का शक है. राय सिंह की बेटी ने कानपुर, उत्तरप्रदेश के युवक से इंटर कास्ट मैरिज की थी. युवक ड्राइवर का काम करता है. युवक ने एक अन्य शादी की थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद था. दोनों के बीच विवाद हुआ तो युवती अपने घर आ गई थी. वह ससुराल से कुछ सामान भी ले आई थी. 4 महीने पहले दामाद ने गोली चलाई थी. इस केस में दामाद पर शक है- रवि कुर्रे, एसपी, कोरिया

दामाद ने पहले गोली से किया था हमला: इस केस में पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की तो अहम खुलासे हुए. मृतक राय सिंह के परिजनों ने बताया कि चार महीने पहले युवक ससुराल पहुंचा था और अपना सामान वापस मांगते हुए विवाद किया था. उसने अपने साले राघव पर छर्रे वाली बंदूक से गोली भी चलाई थी.

गोली चलाने की घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दामाद तलाश तेज की थी. इस घटना में भी उसके हाथ होने का शक है, लेकिन वह अभी तक गिरफ्त से बाहर है. युवक पेशे से ड्राइवर है और एक जगह नहीं रहता है. पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी है- रवि कुर्रे, एसपी, कोरिया

Korea Baikunthpur Police Station
कोरिया बैकुंठपुर थाना (ETV BHARAT)

इस केस में पुलिस परिजनों से और पूछताछ कर रही है. जल्द ही पुलिस इस केस में और खुलासा कर सकती है. इस घटना के बाद साल्ही गांव दहशत का माहौल है.

सरगुजा में जापानी इंसेफेलाइटिस का संभावित खतरा, सुअरों में पुष्टि के बाद 23 इंसानों के सैंपल लिए गए

सुकमा में नुआखाई पर आपसी विवाद, दो लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस

बीएसपी टाउनशिप में मूलभूत सुविधाओं की समस्या, बीएसपी अधिकारियों के साथ विधायक ने की चर्चा

TAGGED:

SALHI VILLAGE OF KOREA
KOREA IN SURGUJA
कोरिया पुलिस
कोरिया एसपी रवि कुर्रे
PETROL BOMBING IN KOREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.