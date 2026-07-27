गुरुग्राम के सेक्टर-25 में पेट्रोल बम से हमला, छह आरोपी गिरफ्तार
शनिवार देर रात गुरुग्राम के सेक्टर-25 में पेट्रोल बम से हमला करने के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : July 27, 2026 at 4:50 PM IST
चंडीगढ़ः शहर के सेक्टर-25 में शनिवार देर रात एक घर पर कथित पेट्रोल बम से हमला करने और गली में खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि "प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है."
धारदार हथियारों से वाहनों में तोड़फोड़: पुलिस के अनुसार देर रात छह युवक गली में पहुंचे. इनमें से कुछ ने घर के बाहर खड़े स्कूटर और अन्य वाहनों में धारदार हथियारों से तोड़फोड़ की. इसके बाद एक आरोपी ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ भरकर उसमें आग लगाई और उसे मकान की ओर फेंक दिया. बोतल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और घर के बाहर आग लग गई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया.
फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से पकड़े गए 6 आरोपीः घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मलोया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की. फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने छह आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
क्या बोले थाना प्रभारीः मलोया गांव के थाना प्रभारी बलदेव कुमार ने बताया कि "इस मामले में जांच कर रहे हैं. सभी आरोपी चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि वारदात के पीछे की वजह, इस्तेमाल किए गए सामान और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाया जा सके. आज सुबह ही उनको गिरफ्तार किया है."
मामले की विस्तृत जांच जारी: पुलिस का कहना है कि "आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि वारदात की योजना कब और कैसे बनाई गई और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है."