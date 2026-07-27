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गुरुग्राम के सेक्टर-25 में पेट्रोल बम से हमला, छह आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में पेट्रोल बम से हमला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः शहर के सेक्टर-25 में शनिवार देर रात एक घर पर कथित पेट्रोल बम से हमला करने और गली में खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि "प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है." धारदार हथियारों से वाहनों में तोड़फोड़: पुलिस के अनुसार देर रात छह युवक गली में पहुंचे. इनमें से कुछ ने घर के बाहर खड़े स्कूटर और अन्य वाहनों में धारदार हथियारों से तोड़फोड़ की. इसके बाद एक आरोपी ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ भरकर उसमें आग लगाई और उसे मकान की ओर फेंक दिया. बोतल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और घर के बाहर आग लग गई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया. पेट्रोल बम से हमला के छह आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)