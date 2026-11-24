घर में घुसकर पिता-पुत्र पर पेट्रोल डाला और लगा दी आग, ग्वालियर में प्रेमी की सनक, फिर आत्महत्या का प्रयास
ग्वालियर के माधवगंज में सनसनीखेज वारदात, महिला के प्रेमी ने पति और ससुर को बनाया निशाना, पेट्रोल डालकर लगाई आग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:50 AM IST
ग्वालियर : माधवगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर एक पिता पुत्र को आग के हवाले कर दिया. इस वारदात में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. मामले प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. हमलावर ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के पति और ससुर पर हमला किया और उसके बाद खुद आत्महत्या करने का प्रयास किया है. घटना माधवगंज थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी की है.
हॉस्पिटल में शादीशुदा महिला से अफेयर, फिर घर पर हमला
जानकारी के मुताबिक आरोपी रजत पाल का एक महिला से करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शहर के एक नामी हॉस्पिटल में साथ काम करते थे. इसी दौरान नजदीकियां बढ़ीं और दोनों का अफेयर हो गया. कुछ समय पहले हो दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रेमी ने सनक में आकर महिला के पति और ससुर को निशाना बनाया.
प्रेमिका के पति और ससुर को आग लगाने का आरोप
सीएसपी किरण अहिरवार के मुताबिक, '' महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. उसका आरोप है कि रविवार को रजत पाल उसके घर पहुचा और बातचीत कर उस पर दबाव बनाया लेकिन जब उसने साथ आने से मना किया तो आरोपी रजत पाल ने गुस्से में आकर अपनी गाड़ी में रखी पेट्रोल की बॉटल उसके पति और उसके ससुर के ऊपर डाल दी और लाइटर से आग लगा दी, जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए हैं.''
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वारदात के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश
घटना के बाद दोनों झुलसे पिता पुत्र को जयारोग्य अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं आरोपी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि महिला ने उसे बातचीत के लिए घर बुलाया था. लेकिन उसके साथ मारपीट की गई. उसने आहत हो कर सल्फास आत्महत्या का प्रयास किया.
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अस्पताल में भर्ती पीड़ित और आरोपी पक्ष, मामला दर्ज
सीएसपी किरण अहिरवार के मुताबिक, '' फिलहाल दोनों पक्ष आरोपी और पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों का इलाज चल रहा है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. बयान और साक्ष्यों की जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. ''