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घर में घुसकर पिता-पुत्र पर पेट्रोल डाला और लगा दी आग, ग्वालियर में प्रेमी की सनक, फिर आत्महत्या का प्रयास

प्रेमिका के पति और ससुर को आग लगाने का आरोप ( Etv Bharat )

ग्वालियर : माधवगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर एक पिता पुत्र को आग के हवाले कर दिया. इस वारदात में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. मामले प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. हमलावर ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका के पति और ससुर पर हमला किया और उसके बाद खुद आत्महत्या करने का प्रयास किया है. घटना माधवगंज थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी की है.

हॉस्पिटल में शादीशुदा महिला से अफेयर, फिर घर पर हमला जानकारी के मुताबिक आरोपी रजत पाल का एक महिला से करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शहर के एक नामी हॉस्पिटल में साथ काम करते थे. इसी दौरान नजदीकियां बढ़ीं और दोनों का अफेयर हो गया. कुछ समय पहले हो दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रेमी ने सनक में आकर महिला के पति और ससुर को निशाना बनाया.