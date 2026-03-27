तीन दिन में दोगुनी हुई पेट्रोल-डीजल की सेल, अचानक डिमांड बढ़ने पेट्रोल पंप हुए 'जाम', समझिए डिमांड और सप्लाई का गणित
सोशल मीडिया व विभिन्न प्लेटफार्मों पर डीजल और पेट्रोल के संकट को लेकर फेक जानकारियां साझा की गईं. लोगों ने इसे सच माना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 6:12 PM IST
लखनऊ/हमीरपुर : यूपी में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस को लेकर लोग परेशान हैं. गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही है. हालात यह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस, पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है. लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. वहीं अधिकारी दावा कर रहे हैं कि डीजल-पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है. लोग अफवाहों से डरे हुए हैं.
अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण सोशल मीडिया व विभिन्न प्लेटफार्मों पर डीजल और पेट्रोल के संकट को लेकर फेक जानकारियां साझा की गईं. लोगों ने इसे सच माना. गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल टंकी फुल कराने की होड़ लग गई. जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइन लग गई. लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर लोगों में डर बना हुआ है.
डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं : लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने कहा, डीजल व पेट्रोल की सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं है. तेल कंपनियों से बात हुई है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हैं. अफवाहों के चलते लोग पेट्रोल खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. एकदम से पेट्रोल और डीजल की खरीद (सेल) बढ़ गई है, जिससे पंपों पर पेट्रोल व डीजल समाप्त हो गया है. जिसके कारण कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं. कंपनियों की सप्लाई प्रभावित नहीं है.
सेल दोगुनी हो गई : लखनऊ के डिस्टिक सप्लाई ऑफिसर (DSO) विजय प्रताप सिंह ने बताया, अफवाह के चलते पिछले कुछ दिनों में डीजल व पेट्रोल की सेल दोगुनी हो गई है. सेल एकदम से बढ़ने की वजह से समस्या पैदा हुई है, जबकि तेल कंपनियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली.
समझिए गणित : DSO ने बताया, सामान्य दिनों में राजधानी लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की 411 किलीलीटर (केएल), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की 312 केएल की सेल होती थी. जो पिछले कुछ दिनों में बढ़कर पेट्रोल की 1098 केएल व हाई स्पीड डीजल की 766 केएल सेल हो गई है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेल की बात करें तो सामान्य दिनों में पेट्रोल की सेल 256 किलोलीटर (केएल) व हाई स्पीड डीजल की सेल 217 किलोलीटर (केएल) थी, जो इन दिनों बढ़कर पेट्रोल 464 केएल व हाई स्पीड डीजल 340 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है. हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड की सामान्य दिनों में सेल पेट्रोल 214 केएल और हाई स्पीड डीजल 239 किलोलीटर थी, जो बढ़कर पेट्रोल 561 व हाई स्पीड डीजल 485 किलो लीटर प्रतिदिन सेल हो गई है.
डिमांड बढ़ने से सप्लाई पर असर पड़ा है. कंपनियां शेड्यूल के हिसाब से पेट्रोल-डीजल का टैंकर भेजती हैं. अचानकर डिमांड बढ़ने से कई पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया. लोगों को लगा संकट आने वाला है. इसी अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई.
जानिए क्या कहते हैं ग्राहक...
अपनी कार में पेट्रोल लेने पहुंचे अंकित शरण ने बताया कि दो दिन से पेट्रोल पंप पर भीड़ देखकर लग रहा था कि कोई समस्या है, जिसके बाद लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल मिलने में समस्या होगी. अभी पेट्रोल मिल रहा है, इसलिए हम पेट्रोल पंप पर लाइन में लगकर पेट्रोल लेने आए हैं जिससे कि कुछ दिनों तक हमें समस्या न हो.
असफर खान ने बताया, सोशल मीडिया पर लगातार यह खबरें आ रही थी कि अमेरिका-ईरान के बीच चल रही युद्ध के चलते पेट्रोल व डीजल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है. पहले ही एलपीजी को लेकर समस्या हुई थी तो हमने सोचा कि अभी जो पेट्रोल मिल रहा है तो हमें पेट्रोल ले लेना चाहिए.
शुभम पांडेय ने बताया, कल शाम को पेट्रोल लेने के लिए पंप पर गया था. बहुत लंबी लाइन थी, पता चला कि आने वाले दिनों में पेट्रोल मिलने में समस्या हो सकती है. आज गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है. गाड़ी से चलना है, तो पेट्रोल तो चाहिए ही होगा, इसलिए लाइन में लग कर पेट्रोल लेने आया हूं.
देवेश ने बताया, गाड़ी में सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल था. आने वाले दिनों में पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा टंकी फुल कर ली जाए. कुछ दिनों तक तो राहत मिलेगी. ऑफिशियल सूचना तो नहीं मिली, लेकिन लोगों की चर्चाओं और पेट्रोल पंप पर भीड़ को देखकर लाइन में लग कर पेट्रोल भरवाने का फैसला लिया.
हमीरपुर में गैस और डीजल संकट से हाहाकार : एक ओर घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर डीजल-पेट्रोल की अव्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी है. कहीं गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें हैं, तो कहीं पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा और कहीं तेल के लिए भीड़ उमड़ रही है. मौदहा कस्बे की माधुपिया गैस एजेंसी पर शुक्रवार को सैकड़ों लोग खाली सिलेंडर लेकर सुबह सात बजे से ही लाइन में लग गए. लेकिन दोपहर तक गैस वितरण शुरू नहीं हो सका.
डीजल के लिए किसान परेशान : उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी बुकिंग की समस्या तो कभी सिलेंडर खत्म होने का हवाला देकर लौटा दिया जाता है. कुछ लोगों को सिलेंडर मिल जाता है, जबकि कई लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं. डीजल की किल्लत से किसान परेशान हैं. कस्बे में पांच पेट्रोल पंप होने के बावजूद लोग एक-एक लीटर डीजल के लिए भटक रहे हैं.
ट्रैक्टर-थ्रेशर खेतों में खड़े : गुंदेला गांव निवासी किसान संतोष कुमार ने बताया कि इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, लेकिन डीजल न मिलने से ट्रैक्टर-थ्रेशर खेतों में खड़े हैं. कभी खाद, कभी सिलेंडर और अब डीजल के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, इसके बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. किसान भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि बृहस्पतिवार से डीजल नहीं मिल पाया है, जिससे कटाई का काम प्रभावित हो रहा है और फसल खराब होने की चिंता सता रही है.
डिमांड बढ़ने से सप्लाई प्रभावित : लीलावती पेट्रोल पंप के मैनेजर रामलखन ने बताया, अचानक डीजल की मांग बढ़ने से स्टॉक खत्म हो गया और डिपो से सप्लाई देर से पहुंची, जिससे समस्या खड़ी हुई. इंडियन ऑयल के फील्ड ऑफिसर निर्मल सिंह ने बताया कि डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ पंपों पर अचानक दोगुनी-तीन गुनी मांग बढ़ने से अस्थायी संकट बना है. जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.
अफवाहों पर नहीं दे ध्यान : जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. वर्तमान में विभिन्न पेट्रोल पंपों पर करीब साढ़े पांच केएल पेट्रोल और लगभग 750 केएल डीजल उपलब्ध है. सभी पंपों पर 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अतिरिक्त ईंधन खरीदकर भंडारण न करें. सभी को जरूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है.
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