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तीन दिन में दोगुनी हुई पेट्रोल-डीजल की सेल, अचानक डिमांड बढ़ने पेट्रोल पंप हुए 'जाम', समझिए डिमांड और सप्लाई का गणित

अचानक डिमांड बढ़ने पेट्रोल पंप हुए खाली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/हमीरपुर : यूपी में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस को लेकर लोग परेशान हैं. गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही है. हालात यह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस, पेट्रोल-डीजल नहीं मिल रहा है. लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. वहीं अधिकारी दावा कर रहे हैं कि डीजल-पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है. लोग अफवाहों से डरे हुए हैं. अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण सोशल मीडिया व विभिन्न प्लेटफार्मों पर डीजल और पेट्रोल के संकट को लेकर फेक जानकारियां साझा की गईं. लोगों ने इसे सच माना. गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल टंकी फुल कराने की होड़ लग गई. जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइन लग गई. लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर लोगों में डर बना हुआ है. डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं : लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने कहा, डीजल व पेट्रोल की सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं है. तेल कंपनियों से बात हुई है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हैं. अफवाहों के चलते लोग पेट्रोल खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. एकदम से पेट्रोल और डीजल की खरीद (सेल) बढ़ गई है, जिससे पंपों पर पेट्रोल व डीजल समाप्त हो गया है. जिसके कारण कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं. कंपनियों की सप्लाई प्रभावित नहीं है. लखनऊ में अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat) सेल दोगुनी हो गई : लखनऊ के डिस्टिक सप्लाई ऑफिसर (DSO) विजय प्रताप सिंह ने बताया, अफवाह के चलते पिछले कुछ दिनों में डीजल व पेट्रोल की सेल दोगुनी हो गई है. सेल एकदम से बढ़ने की वजह से समस्या पैदा हुई है, जबकि तेल कंपनियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली. समझिए गणित : DSO ने बताया, सामान्य दिनों में राजधानी लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की 411 किलीलीटर (केएल), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की 312 केएल की सेल होती थी. जो पिछले कुछ दिनों में बढ़कर पेट्रोल की 1098 केएल व हाई स्पीड डीजल की 766 केएल सेल हो गई है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेल की बात करें तो सामान्य दिनों में पेट्रोल की सेल 256 किलोलीटर (केएल) व हाई स्पीड डीजल की सेल 217 किलोलीटर (केएल) थी, जो इन दिनों बढ़कर पेट्रोल 464 केएल व हाई स्पीड डीजल 340 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है. हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड की सामान्य दिनों में सेल पेट्रोल 214 केएल और हाई स्पीड डीजल 239 किलोलीटर थी, जो बढ़कर पेट्रोल 561 व हाई स्पीड डीजल 485 किलो लीटर प्रतिदिन सेल हो गई है. डिमांड बढ़ने से सप्लाई पर असर पड़ा है. कंपनियां शेड्यूल के हिसाब से पेट्रोल-डीजल का टैंकर भेजती हैं. अचानकर डिमांड बढ़ने से कई पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया. लोगों को लगा संकट आने वाला है. इसी अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई. जानिए क्या कहते हैं ग्राहक... अपनी कार में पेट्रोल लेने पहुंचे अंकित शरण ने बताया कि दो दिन से पेट्रोल पंप पर भीड़ देखकर लग रहा था कि कोई समस्या है, जिसके बाद लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल मिलने में समस्या होगी. अभी पेट्रोल मिल रहा है, इसलिए हम पेट्रोल पंप पर लाइन में लगकर पेट्रोल लेने आए हैं जिससे कि कुछ दिनों तक हमें समस्या न हो.