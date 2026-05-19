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Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में महंगाई से परेशान आम जनता ने क्या कहा?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है. इस बढ़ोतरी ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का कहना है कि खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा. इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया.

बढ़ती महंगाई पर लोगों में नाराजगी

मई महीने में यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं. ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है. उनका मानना है कि लगातार महंगाई चरम पर है अब हम लोगों के बजट बिगड़ने लगे हैं. इसी क्रम में ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर लोगों ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई. पेट्रोल भरवाने आए मनीष ने कहा कि कुछ ही दिनों में बार-बार कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है. उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं. मनीष ने कहा कि आम लोगों की इस परेशानी से सरकार को क्या फर्क पड़ता है उन्हें तो बस महंगाई बढ़ानी है, वेतन नहीं बढ़ रहा लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है कौन समझेगा. वहीं मोहम्मद शाहबाज ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हो रही.