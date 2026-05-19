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Petrol-Diesel Price Hike: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में महंगाई से परेशान आम जनता ने क्या कहा?

दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई मई में डीजल-पेट्रोल के दामों में दूसरी बार बढ़ोतरी देखने को मिला.

petrol and diesel prices increased
बढ़ती जा रही महंगाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 11:50 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है. इस बढ़ोतरी ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का कहना है कि खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा. इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया.

बढ़ती महंगाई पर लोगों में नाराजगी

मई महीने में यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं. ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है. उनका मानना है कि लगातार महंगाई चरम पर है अब हम लोगों के बजट बिगड़ने लगे हैं. इसी क्रम में ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर लोगों ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई. पेट्रोल भरवाने आए मनीष ने कहा कि कुछ ही दिनों में बार-बार कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है. उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं. मनीष ने कहा कि आम लोगों की इस परेशानी से सरकार को क्या फर्क पड़ता है उन्हें तो बस महंगाई बढ़ानी है, वेतन नहीं बढ़ रहा लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है कौन समझेगा. वहीं मोहम्मद शाहबाज ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हो रही.

फिर बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय हालात भी वजह

अब हालात ऐसे हो गए हैं कि रोजमर्रा की चीजें खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है.पेट्रोल पंप कर्मचारी किशन कुमार चौहान ने बताया कि हाल के दिनों में बार-बार दाम बढ़ने से ग्राहकों को समझाना मुश्किल हो रहा है. उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले समय में दाम और बढ़ने की आशंका है. जानकारी के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव का असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है. यही कारण है कि कई देशों में ईंधन महंगा हो रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. इसके अलावा सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले ₹2 और फिर ₹1 के इजाफे के साथ कुल ₹3 की बढ़ोतरी हो चुकी है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और कितना इजाफा होता है.

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