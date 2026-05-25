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11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, सोमवार को पेट्रोल 2.61 रुपये महंगा हुआ

सिरसा में अब पेट्रोल 104. 02 रुपए प्रति लीटर: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया हैं. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम बढ़ने से लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिल रही है. सिरसा में पेट्रोल ने शतक भी मार दिया है. सिरसा में फिलहाल 104 रुपए 02 पैसे पेट्रोल का रेट हो गया है. डीजल भी शतक से थोड़ी ही दूर है. फिलहाल सिरसा में 96 रुपए 64 पैसे डीजल का रेट हो गया है. पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के रेट लगातार बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सिरसा: एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है. आज सुबह ही पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा देखने को मिला है. सोमवार सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के नए रेट लागू कर दिए गए हैं. पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

'सरकार को आम जनता के बारे में सोचना चाहिए': पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. सुबह जैसे ही नए रेट लागू हुए, पेट्रोल पंपों पर पहुंचे लोगों ने बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नाराजगी जताई. वाहन चालकों का कहना है कि पहले ही घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा था, और अब तेल के दाम बढ़ने से बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा. हर चीज पहले से महंगी हो गई है. अब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आने-जाने का खर्च भी बढ़ गया है. सरकार को आम जनता के बारे में सोचना चाहिए.

सभी वस्तुओं की कीमतों में होगी बढ़ोतरीः एक अन्य वाहन चालक ने कहा कि "पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरे बाजार पर दिखाई देता है. डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ती है, जिससे सब्जियां, फल, दूध, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं. यानी आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

सरकार किसानों को महंगाई से राहत दे: सिरसा सहित कई इलाकों में लोग लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर चिंता जता रहे हैं. रोजमर्रा के कामकाज के लिए वाहन इस्तेमाल करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं. बढ़ती ईंधन कीमतों से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है. डीजल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी होगी और उसका असर आखिरकार आम आदमी पर ही पड़ेगा. कृषि क्षेत्र पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रैक्टर, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्च बढ़ेंगे, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. ऐसे में लोग सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं.