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पेट्रोल-डीजल महंगा; यूपी वालों ने जताई चिंता, बोले- हर चीज के दाम अब बढ़ जाएंगे

पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे जेएस तिवारी ने बताया कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ेगी और इसका असर सभी लोगों पर होगा. आम आदमी कर भी क्या सकता है. जब हर चीज महंगी होगी, तो अकेला व्यक्ति इसके खिलाफ क्या कर पाएगा.

लखनऊवासियों का कहना है कि ईंधन के दाम बढ़ने का सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. लोगों ने खुलकर अपनी चिंता भी जाहिर की और कहा कि इसका असर सिर्फ वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई के रूप में हर घर तक पहुंचेगा.

लखनऊ: पेट्रोल-डीजल और CNG की कीमतें बढ़ चुकी हैं. शुक्रवार सुबह लखनऊ में लोग जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ीं मिलीं. पहले पेट्रोल 94.68 रुपए प्रति लीटर था, अब 97.51 रुपए हो गया है. वहीं, डीजल भी 87 से बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो गया.

मोहम्मद नाजिम ने बताया कि देश के लोग हर संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हर वर्ग पर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने-पीने की चीजों और खेती तक सब कुछ प्रभावित होगी. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, लेकिन देश के लोग इस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं.

निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले अंकुर आर्या ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि उनकी कमाई सीमित है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहे है. उन्होंने बताया कि हम दिन भर बाइक से डिलीवरी करते हैं.

रोज करीब 3 से 4 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ता है. अब पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो रोजाना का खर्च बढ़ जाएगा. हमारी सैलरी या डिलीवरी चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. ऐसे में इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है.

तेल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल महंगा होगा तो परिवहन खर्च बढ़ेगा, जिसका असर बाजार में हर जरूरी सामान की कीमतों पर देखने को मिलेगा. ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

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