प्रधानाचार्य भर्ती में वरिष्ठतम शिक्षकों की याचिकाएं खारिज, 2013 से लंबित चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का आदेश
कोर्ट ने चयन बोर्ड के केवल अध्यक्ष द्वारा चयन परिणाम घोषित किए जाने की आपत्ति भी खारिज कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 9:30 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों पर वर्ष 2013 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के तहत हुई है. इसलिए वर्ष 1983 की नियमावली के समय बनाए गए पुराने दिशा-निर्देशों के आधार पर चयन को चुनौती नहीं दी जा सकती.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि दो वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रबंधन की ओर से नामित किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सीधे भर्ती के अभ्यर्थियों पर कोई अतिरिक्त वरीयता मिलेगी. नियमावली 1998 के तहत चयन अंक और अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संस्थान संबंधी वरीयता के आधार पर होना है.
मामला वर्ष 2013 में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर क्षेत्रवार भर्ती से जुड़ा था. बाद में आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2014 तय की गई. चयन प्रक्रिया में वरिष्ठतम शिक्षकों के साथ सीधे भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी साक्षात्कार में हिस्सा लिया. 11 और 13 नवंबर 2022 को क्षेत्रवार चयन सूची जारी हुई. इसमें चयन न होने पर वरिष्ठतम शिक्षकों सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया.
याचियों का कहना था कि आयोग को प्रत्येक संस्था के लिए पांच सीधे भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ दो वरिष्ठतम शिक्षकों की अलग से तुलना करनी चाहिए थी. उन्होंने इंद्र राज सिंह यादव मामले में स्वीकृत पुराने दिशा-निर्देशों का हवाला दिया. कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि इंद्र राज सिंह यादव मामले में लागू दिशा-निर्देश वर्ष 1983 की नियमावली के संदर्भ में थे. बाद में 1995 और फिर 1998 की नई नियमावलियां लागू हुईं.
वर्ष 1998 की नियमावली में चयन की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है. इसके तहत संस्था स्तर पर वरीयता के आधार पर पैनल तैयार किया जाना है. कोर्ट ने चयन बोर्ड के केवल अध्यक्ष द्वारा चयन परिणाम घोषित किए जाने की आपत्ति भी खारिज कर दी. सुनवाई के समय बोर्ड के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके थे. कोर्ट ने आवश्यकता के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी प्रशासनिक परिस्थितियों में पूरी चयन प्रक्रिया को निष्फल होने से बचाने के लिए अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करना वैध था.
कोर्ट ने कहा कि साक्षात्कार के समय बोर्ड के सदस्य मौजूद थे और उन्होंने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. बाद में सदस्यों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करना केवल प्रशासनिक आवश्यकता थी. इसे आधार बनाकर पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल होने और असफल होने के बाद उसी प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. हालांकि यह सिद्धांत पूर्ण नहीं है. यदि चयन में ऐसी गंभीर कानूनी खामी हो, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी को पहले नहीं हो सकती थी, तो वह बाद में भी उसे चुनौती दे सकता है.
लेकिन मौजूदा मामले में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां नियमावली 1998 की चयन व्यवस्था के अनुरूप नहीं थीं. इसलिए चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों की याचिकाएं भी खारिज कर दीं जो आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2014 को पात्र ही नहीं थे. वहीं सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को भी पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं माना गया. हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए निर्देश दिया कि वर्ष 2013 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया को अब उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए.
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