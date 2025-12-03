ETV Bharat / state

ज्ञानवापी के सील वजूखाने के सील बंद कपड़े को बदलने की याचिका, अब 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

वाराणसी: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में बुधवार को शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2019 में अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका आदेश के प्रति दाखिल की गई है. इसके बाद कोर्ट में पक्षों ने वजूखान के सीलबंद ताले पर लगे फटे कपड़े के बदलने के लिए आदेश देने की गुहार लगाई. हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इसे विरोध किया गया. कोर्ट ने इस अर्जी पर आदेश के लिए 15 दिसंबर की तिथि नियत की है.

सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है: कोर्ट में प्रशासन की ओर से इस मामले के विशेष अधिवक्ता नियुक्त राजेश मिश्रा ने कहा की सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1991 पर याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ- अवर अदालतों को निर्देशित किया था कि जब तक इस बिंदु पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तब तक निचली अदालतें कोई भी धार्मिक मामले का नया मुकदमा एडमिट नहीं करेंगी और न ही ऐसा कोई भी आदेश नहीं देगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो सके.

सीलबंद ताले पर कपड़ा लगाना जरूरी: वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि इसमें कोई नहीं वाद नहीं दाखिल किया हर रहा सिर्फ उक्त सुप्रीम कोर्ट आदेश के पालन के अनुसार उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सीलबंद ताले पर कपड़ा लगाना है. हिंदू पक्ष की ओर से भी कोई आप्ति नहीं की गई है. मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी. कोर्ट ने पक्षों के सुनने के बाद आदेश हेतु 15 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है. पिछले दिनों कोर्ट में वाराणसी प्रशासन के तरफ से विशेष अधिवक्ता ने एक अर्जी दाखिल की गई.

ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे कपड़े हुए जर्जर: अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे हुए कपड़े जर्जर हो गया है. इस जर्जर कपड़े को बदलना अति आवश्यक है. उक्त सील वजूखाना के जर्जर कपड़े को बदलने की अनुमति देने की गुहार लगाई. जिस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई, बाद में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका से संबंधित आदेश की प्रति कोर्ट में उपलब्ध करने के आदेश दिया था.