ज्ञानवापी के सील वजूखाने के सील बंद कपड़े को बदलने की याचिका, अब 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई.

Photo Credit: ETV Bharat
सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 10:41 PM IST

4 Min Read
वाराणसी: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में बुधवार को शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े सील वजूखाना के फटे कपड़े बदलने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2019 में अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका आदेश के प्रति दाखिल की गई है. इसके बाद कोर्ट में पक्षों ने वजूखान के सीलबंद ताले पर लगे फटे कपड़े के बदलने के लिए आदेश देने की गुहार लगाई. हालांकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इसे विरोध किया गया. कोर्ट ने इस अर्जी पर आदेश के लिए 15 दिसंबर की तिथि नियत की है.

सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है: कोर्ट में प्रशासन की ओर से इस मामले के विशेष अधिवक्ता नियुक्त राजेश मिश्रा ने कहा की सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पूजा स्थल उपबंध विधेयक 1991 पर याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ- अवर अदालतों को निर्देशित किया था कि जब तक इस बिंदु पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तब तक निचली अदालतें कोई भी धार्मिक मामले का नया मुकदमा एडमिट नहीं करेंगी और न ही ऐसा कोई भी आदेश नहीं देगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई प्रभावित हो सके.

सीलबंद ताले पर कपड़ा लगाना जरूरी: वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि इसमें कोई नहीं वाद नहीं दाखिल किया हर रहा सिर्फ उक्त सुप्रीम कोर्ट आदेश के पालन के अनुसार उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सीलबंद ताले पर कपड़ा लगाना है. हिंदू पक्ष की ओर से भी कोई आप्ति नहीं की गई है. मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी. कोर्ट ने पक्षों के सुनने के बाद आदेश हेतु 15 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है. पिछले दिनों कोर्ट में वाराणसी प्रशासन के तरफ से विशेष अधिवक्ता ने एक अर्जी दाखिल की गई.

ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे कपड़े हुए जर्जर: अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी के सील वजूखाने में लगे हुए कपड़े जर्जर हो गया है. इस जर्जर कपड़े को बदलना अति आवश्यक है. उक्त सील वजूखाना के जर्जर कपड़े को बदलने की अनुमति देने की गुहार लगाई. जिस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई, बाद में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका से संबंधित आदेश की प्रति कोर्ट में उपलब्ध करने के आदेश दिया था.

अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को होगी: वहीं सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) भावना भारती की कोर्ट में बुधवार को ज्ञानवापी के वर्ष 1991 के पुराने मुकदमे में वादमित्र को हटाने की खारिज हो चुकी अर्जी में संशोधन करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से बहस की गई. अदालत ने बहस जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की है. वादमित्र ने कहा कि वादी रहे हरिहर पांडेय के आवेदन के आधार पर 11 अक्टूबर 2019 को वादपत्र में संशोधन के जरिए विजय शंकर रस्तोगी को वादमित्र और वादी संख्या पांच बनाया गया था.

हरिहर पांडेय के दो बेटों को वादी बनाने की अर्जी: बेटियों की ओर से संशोधन के लिए दाखिल किया उसे पूर्व की अर्जी के नेचर अलग है. इसलिए ये अर्जी पोषणीय नहीं. इस बाद में वादी भगवान है, जो एक विधिक व्यक्ति है, वो अपना मुकदमा में खुद पैरवी नहीं कर सकते है. इस लिए उनको वाद मित्र नियुक्त वर्ष 2019 ही किया गया है. इस दौरान एक बार भी वादमित्र को हटाने की बात या अर्जी दी गई. 2023 में हरिहर पांडेय के दो पुत्रों को वादी संख्या छह और सात बनाने की अर्जी दी गई थी, तब अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ही थे.

वादमित्र को हटाने की अर्जी दी गयी थी: हाईकोर्ट के जो रिट की प्रति दाखिल की गई है. उसका नेचर और इस मुकदमे का नेचर अलग-अलग है. हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन बेटियों ने वादमित्र को हटाने की अर्जी दी थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. अब पक्षकार बनने संबंधित अर्जी में बेटियों की ओर से संशोधित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिसमें वादी संख्या पांच जो वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी हैं, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है.

